Огидний і смердючий експеримент: вчені дізналися, як з'являються скам'янілості тварин

Нове дослідження показало, чому добре зберігаються м'які тканини стародавніх живих істот у вигляді скам'янілостей.

Нове дослідження вчених із Лестерського університету, Великобританія, змінило уявлення наукової спільноти про те, як формуються скам'янілості м'яких тканин стародавніх тварин, повідомляє Forbes.

Більшість скам'янілостей стародавніх тварин, які знаходять вчені, є застиглими в камені останками твердих тканин — кісток і зубів. Але іноді вченим щастить, і вони знаходять окрім твердих тканин, ще й м'які – шкіру, м'язи та внутрішні органи. Це означає, що якісь особливі умови допомогли цим м'яким тканинам перетвориться на скам'янілість і зберегтися до наших днів.

Але вчених непокоїло одне питання: чому деякі внутрішні органи стародавніх живих істот перетворюються на скам'янілість частіше, ніж інші? Вчені з Лестерського університету знайшли одну з можливих відповідей на цю загадку.

Для того, щоб знайти відповідь на питання, що давно цікавить, вчені вивчили хімічні реакції, які відбуваються в тілі гниючої риби протягом 2,5 місяців.

"Один із найкращих способів перетворення м'яких тканин на скам'янілість є їх перетворення на мінерал апатит (фосфат кальцію). Вчені багато років вивчали цей процес перетворення і намагалися зрозуміти, як він відбувається. Єдине, що стало відомо точно, це те, що деякі внутрішні органи перетворюються на скам'янілості набагато частіше, ніж інші. У процесі нашого нового дослідження у нас був огидний і смердючий експеримент із рибою, що гниє, але нам вдалося зробити цікаве відкриття", — говорить Томас Клементс з Лестерського університету.

[ + – ] Це скам'янілість стародавньої риби, яка жила 50 млн. років тому, її останки виявили в США. Фото: Forbes

У процесі дослідження вчені з'ясували, що особлива хімія тканин стає причиною того, з якою ймовірністю внутрішні органи перетворяться на скам'янілість.

"Всі органи розкладаються однаково, але, щоб вони перетворилися на скам'янілість, їх кислотність повинна бути нижчою від порогового значення", — каже Клементс.

Дослідження показало, що за такого рівня кислотності починається процес перетворення деяких м'яких тканин на камінь. Вчені вважають, що система травлення найчастіше досягає необхідного рівня кислотності і її тканини частіше перетворюються на камінь і добре зберігаються.

"Деяким людям здається дивним те, що ми спостерігали кілька місяців за рибою, що гниє, але для палеонтологів важливо розуміти, як відбувається процес розкладання, щоб з'ясувати, які тканини тварини швидше за все, скам'яніють і як вони будуть виглядати в майбутньому. Наші результати дають можливість відповісти на питання щодо того, чому часто у стародавніх тварин добре зберігається, наприклад, кишечник і ніколи не перетворюється на камінь печінка", — каже Сара Гебботт із Лестерського університету.

Як уже писав Фокус, палеонтологи виявили в Англії рідкісну скам'янілість древньої риби, яка жила 180 млн. років тому. Разом з останками цієї риби вчені виявили також скам'янілості й інших морських істот.

Також Фокус вже писав про те, що вченим вдалося виявити першого хижака на Землі. Ця істота жила в океані 560 млн. років тому.