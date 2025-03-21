Ученые впервые запечатлели пуму, мирно "спящую" на дне реки: начался процесс окаменения

Исследователи запечатлели тело хищника, покрытое слоем водорослей и осадка — через тысячи лет ее тело может стать окаменелым ископаемым.

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Однажды весной исследователь Раян Перуниак прогуливался по берегу реки, когда заметил пуму, лежащую на дне — ее тело было покрыто слоем водорослей и осадка. Ученый запечатлел эту уникальную сцену, которая позже завирусилась, пишет IFLScience.

Предполагается, что пума провалилась под лед, когда пересекала реку в начале зимы. Отметим, что пумы на самом деле умеют плавать, однако этому хищнику, вероятно, это не помогло выбраться из водоема, когда животное провалилось под лед.

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Позже пользователи предположили, что покрытая осадком пума начнет последовательность естественных процессов, которые в конечном итоге приведут к окаменению останков. Впрочем, по словам Перуниака, исследователям пришлось извлечь тело пумы из водоема и переместить его туда, где люди не достанут останки.

Но что, если бы тело пумы осталось на своем месте? Могла ли она через тысячи лет стать нетронутой окаменелостью? По словам Британской геологической службы, для того, чтобы что-то считалось ископаемым, ему должно быть не менее 10 000 лет. Однако фактический процесс окаменения начинается значительно быстрее. Например, предыдущий эксперимент с лягушкой показал, что окаменение происходило в определенных органах всего за два года.

Ученые также обнаружили, что одним из факторов, существенно повлиявших на скорость начала окаменения у амфибий, было наличие микробных матов. Именно эти биопленки создали своего рода саркофаг, сохранивший мягкие ткани лягушек, а также ускорил скорость окаменения. Однако ледяное озеро, вероятно, замедлило бы микробную активность, что сделает окаменение менее вероятным.

По словам доктора Сюзанны Мейдмент из Музея естественной истории в Лондоне, известно, что водоем, где была обнаружена пума, замерзал ранее и замерзнет снова. По мнению ученых, это может стать решающим барьером, необходимым для получения действительно подробных окаменелостей с неповрежденными мягкими тканями. Ученые также отмечают, что в дикой природе окаменение на самом деле встречается крайне редко и сводится к борьбе со многими агентами разложения, которые можно найти в окружающей среде.

Как правило, палеонтологи обнаруживают такие вещи, как кожа и другие мягкие ткани, например, перья, а также требует совершенно уникального набора условий захоронения. Таким образом пума, обнаруженная в реке, вполне вероятно могла бы стать ископаемой окаменелостью, но ей не хватает примерно 10 000 лет, чтобы считаться настоящим ископаемым.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли первое на Земле животное-хищника.