Учені вперше сфотографували пуму, яка мирно "спить" на дні річки: почався процес скам'яніння

Дослідники сфотографували тіло хижачки, вкрите шаром водоростей і осаду — через тисячі років її тіло може стати скам'янілою копалиною.

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Одного разу навесні дослідник Раян Перуніак прогулювався берегом річки, коли помітив пуму, що лежала на дні — її тіло було вкрите шаром водоростей і осаду. Вчений зафільмував цю унікальну сцену, яка пізніше завірусилася, пише IFLScience.

Передбачається, що пума провалилася під лід, коли перетинала річку на початку зими. Зазначимо, що пуми насправді вміють плавати, однак цьому хижакові, ймовірно, це не допомогло вибратися з водойми, коли тварина провалилася під лід.

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Пізніше користувачі припустили, що вкрита осадом пума почне послідовність природних процесів, які зрештою призведуть до скам'яніння останків. Утім, за словами Перуніака, дослідникам довелося витягти тіло пуми з водойми й перемістити його туди, де люди не дістануть останки.

Але що, якби тіло пуми залишилося на своєму місці? Чи могла вона через тисячі років стати незайманою скам'янілістю? За словами Британської геологічної служби, для того, щоб щось вважалося скам'янілим, йому має бути щонайменше 10 000 років. Однак фактичний процес скам'яніння починається значно швидше. Наприклад, попередній експеримент із жабою показав, що скам'яніння відбувалося в певних органах усього за два роки.

Науковці також виявили, що одним із чинників, які суттєво вплинули на швидкість початку скам'яніння в амфібій, була наявність мікробних матів. Саме ці біоплівки створили свого роду саркофаг, який зберіг м'які тканини жаб, а також прискорив швидкість скам'яніння. Однак крижане озеро, ймовірно, сповільнило б мікробну активність, що зробить скам'яніння менш імовірним.

За словами докторки Сюзанни Мейдмент із Музею природної історії в Лондоні, відомо, що водойма, де було виявлено пуму, замерзала раніше і замерзне знову. На думку вчених, це може стати вирішальним бар'єром, необхідним для отримання справді докладних скам'янілостей із неушкодженими м'якими тканинами. Науковці також зазначають, що в дикій природі скам'яніння насправді зустрічається вкрай рідко і зводиться до боротьби з багатьма агентами розкладання, які можна знайти в навколишньому середовищі.

Як правило, палеонтологи виявляють такі речі, як шкіра та інші м'які тканини, наприклад, пір'я, а також вимагає абсолютно унікального набору умов поховання. Таким чином пума, виявлена в річці, цілком імовірно могла б стати викопною скам'янілістю, але їй не вистачає приблизно 10 000 років, щоб вважатися справжнім викопним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли першу на Землі тварину-хижака.