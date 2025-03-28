Совершенно новая ветвь жизнь: обнаружен неизвестный ранее гигантский древний организм (фото)

Ученые утверждают, что этот древний гриб считался типом гриба, однако новое исследование показывает, что это не так.

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История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества жизни: некоторые виды давно вымерли, другие процветают до сих пор и не перестают удивлять ученых. В новом исследовании ученые обнаружили, что древний и огромный организм под названием Prototaxites, изначально считавшийся типом гриба, на самом деле может быть неизвестной ветвью жизни, пишет Live Science.

Более того, теперь ученые утверждают, что странная древняя форма жизни, считающаяся первым гигантским организмом живущим на суше, вероятно, может принадлежать к совершенно неизвестной ранее ветви древа жизни.

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Известно, что организмы Prototaxites жили на Земле примерно от 420 до 370 миллионов лет назад в девонский период и напоминали цилиндрические стволы деревьев без ветвей. Эти организмы, как считают ученые, были огромны — некоторые из них и вовсе достигали 8 метров в высоту и 1 метра в ширину.

Первая окаменелость древнего организма была обнаружена учеными еще в 1843 году, но ученые не были уверены, была ли она растением, грибом или типом водорослей. Позже химический анализ, проведенный в 2007 году, показал, что Prototaxites, скорее всего, являлся гигантским древним грибом.

В новом же исследовании ученые пришли к выводу, что древний организм вовсе не был гигантским грибом — вероятнее всего, он принадлежал к совершенно иной и ранее неизвестной форме жизни. Впрочем, исследование все еще проходит рецензирование и было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv.

Прототакситы не сравнимы ни с одной другой формой жизни, известной нам Фото: National Museum of Natural History

Отметим, что вся жизнь на планете классифицируется по трем доменам: бактерии, археи и эукариоты. Последние включают все многоклеточные организмы в пределах четырех царств грибов, животных, растений и простейших. Бактерии и археи содержат только одноклеточные организмы.

Предыдущий химический анализ окаменелостей показал, что эти древние организмы, вероятно, питались разлагающимися организмами, как и многие грибы сегодня, а не получали пищу из углекислого газа в воздухе, подобно растениям. Однако, согласно этому новому исследованию, Prototaxites на самом деле могли быть частью совершенно другого царства жизни, отдельного от грибов, растений, животных и простейших.

В ходе исследования ученые изучили окаменелые останки одного вида Prototaxites, названного Prototaxites taiti, найденного в кремне Райни, осадочном отложении исключительно хорошо сохранившихся окаменелостей ранних наземных растений и животных в Шотландии. Известно, что представители этого вида были намного меньше других видов и достигали всего нескольких сантиметров. Впрочем, окаменелость все еще является самым крупным образцом Prototaxites, найденным в этом регионе.

Далее ученые изучили внутреннюю структуру окаменелости и обнаружили, что его внутренняя часть состояла из ряда трубок, похожих на те, что можно обнаружить внутри гриба. Но эти трубки разветвлялись и снова соединялись способами, совершенно непохожими на те, которые наблюдаются у современных грибов.

В результате авторы исследования пришли к выводу, что Prototaxites не был грибом, и вместо этого предлагаем отнести его к полностью вымершей наземной линии. Настоящие грибы того же периода также сохранились в кремне Райни, что позволило исследователям химически сравнить их с Prototaxites. В дополнение к их уникальным структурным характеристикам группа обнаружила, что окаменелости Prototaxites оставили совершенно другие химические следы, чем окаменелости грибов.

В результате ученые пришли к выводу, что морфология и молекулярный отпечаток P. taiti явно отличаются от грибов и других организмов, сохранившихся рядом с ним в сланце Райни. Теперь ученые утверждают, что этот вид лучше всего считать членом ранее неизвестной и полностью вымершей группы эукариот.

Ранее Фокус писал о том, что найден древний организм, покинувший воду около 400 млн лет назад.