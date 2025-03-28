Абсолютно нова гілка життя: виявлено невідомий раніше гігантський стародавній організм (фото)

Вчені стверджують, що цей стародавній гриб вважався типом гриба, проте нове дослідження показує, що це не так.

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Історія Землі налічує мільярди років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості життя: деякі види давно вимерли, інші процвітають досі й не перестають дивувати вчених. У новому дослідженні вчені виявили, що древній і величезний організм під назвою Prototaxites, який спочатку вважався типом гриба, насправді може бути невідомою гілкою життя, пише Live Science.

Ба більше, тепер учені стверджують, що дивна стародавня форма життя, яку вважають першим гігантським організмом, що живе на суходолі, імовірно, може належати до абсолютно невідомої раніше гілки древа життя.

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Відомо, що організми Prototaxites жили на Землі приблизно від 420 до 370 мільйонів років тому в девонський період і нагадували циліндричні стовбури дерев без гілок. Ці організми, як вважають вчені, були величезні — деякі з них і зовсім досягали 8 метрів у висоту та 1 метра завширшки.

Перша скам'янілість стародавнього організму була виявлена вченими ще в 1843 році, але вчені не були впевнені, чи була вона рослиною, грибом або типом водоростей. Пізніше хімічний аналіз, проведений у 2007 році, показав, що Prototaxites, найімовірніше, був гігантським стародавнім грибом.

У новому ж дослідженні вчені дійшли висновку, що стародавній організм зовсім не був гігантським грибом — найімовірніше, він належав до зовсім іншої й раніше невідомої форми життя. Утім, дослідження все ще проходить рецензування і було опубліковано на сервері препринтів bioRxiv.

Прототаксити не можна порівняти з жодною іншою формою життя, відомою нам Фото: National Museum of Natural History

Зазначимо, що все життя на планеті класифікується за трьома доменами: бактерії, археї та еукаріоти. Останні включають усі багатоклітинні організми в межах чотирьох царств грибів, тварин, рослин і найпростіших. Бактерії та археї містять лише одноклітинні організми.

Попередній хімічний аналіз скам'янілостей показав, що ці стародавні організми, ймовірно, харчувалися організмами, що розкладаються, як і багато грибів сьогодні, а не отримували їжу з вуглекислого газу в повітрі, подібно до рослин. Однак, згідно з цим новим дослідженням, Prototaxites насправді могли бути частиною зовсім іншого царства життя, окремого від грибів, рослин, тварин і найпростіших.

Під час дослідження вчені вивчили скам'янілі рештки одного виду Prototaxites, названого Prototaxites taiti, знайденого в кремені Райні, осадовому відкладенні, що має винятково добре збережені скам'янілості ранніх наземних рослин і тварин у Шотландії. Відомо, що представники цього виду були набагато меншими за інші види й досягали лише кількох сантиметрів. Утім, скам'янілість все ще є найбільшим зразком Prototaxites, знайденим у цьому регіоні.

Далі вчені вивчили внутрішню структуру скам'янілості та виявили, що її внутрішня частина складалася з низки трубок, схожих на ті, що можна виявити всередині гриба. Але ці трубки розгалужувалися і знову з'єднувалися способами, абсолютно несхожими на ті, що спостерігаються у сучасних грибів.

У результаті автори дослідження дійшли висновку, що Prototaxites не був грибом, і натомість пропонуємо віднести його до повністю вимерлої наземної лінії. Справжні гриби того ж періоду також збереглися в кремені Райні, що дало змогу дослідникам хімічно порівняти їх із Prototaxites. На додаток до їхніх унікальних структурних характеристик група виявила, що скам'янілості Prototaxites залишили зовсім інші хімічні сліди, ніж скам'янілості грибів.

У результаті вчені дійшли висновку, що морфологія і молекулярний відбиток P. taiti явно відрізняються від грибів та інших організмів, що збереглися поруч із ним у сланці Райні. Тепер учені стверджують, що цей вид найкраще вважати членом раніше невідомої й повністю вимерлої групи еукаріотів.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено стародавній організм, який покинув воду близько 400 млн років тому.