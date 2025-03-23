Жили 15 млн лет назад: ученые нашли неизвестный вид вымерших рыб с секретом внутри (фото)

В пустыне в Австралии, где миллионы лет назад был тропический лес, были обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелости древних пресноводных рыб, о которых ранее не знали ученые.

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Палеонтологи сделали важное открытие, которое позволяет заглянуть в далекое прошлое экосистем Австралии. Были обнаружены окаменелости совершенно нового вида древних рыб, которые жили 15 млн лет назад. Эти рыбы настолько хорошо сохранились, что ученые смогли определить их окраску и выяснить, что они ели перед смертью, благодаря остаткам пищи в желудке. Миллионы лет заточения богатых железом горных породах в австралийской пустыне позволили окаменелостям сохраниться практически в идеальном состоянии. Исследование опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology, пишет ScienceAlert.

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Ученые назвали новый вид вымерших рыб Ferruaspis brocksi в честь палеонтолога Йохена Брокса, который обнаружил несколько образцов окаменелых рыб. По словам ученых, для них стало настоящим сюрпризом то, что эти окаменелости так хорошо сохранились, ведь это дало возможность получить много ценной информации о древних обитателях Австралии. Это открытие дает возможность лучше понять эволюционную истории пресноводных видов рыб Австралии и древних экосистем.

Голова одной из вымерших рыб, где виден отпечаток глаза Фото: ScienceAlert

Окаменение является интенсивным процессом, который часто включает давление и тепло, и он неблагоприятен для костей, не говоря уже о мягких тканях. Поэтому редко можно встретить окаменелости мягких тканей и еще реже окаменелости и костей, и мягких тканей в хорошем состоянии. Захоронения, в которых в которых уровень сохранности окаменелости настолько идеален, что остаются отпечатки мягких тканей и можно увидеть мелкие детали, называются лагерштеттами.

Именно такое захоронение обнаружили палеонтологи в богатой железом горной породе, в которой окаменелости были настолько сложно запечатлены, что можно различить структуры меньше клетки.

Ученые считают, что новый вид древних рыб является частью семейства Osmeriforms. Это группа пресноводных рыб, живущих в Австралии. Палеонтологи говорят, что без этих окаменелостей было трудно точно сказать, когда эта группа прибыла в Австралию и изменились ли они со временем.

Ученые считают, что новый вид древних рыб является частью семейства Osmeriforms. Это группа пресноводных рыб, живущих в Австралии Фото: ScienceAlert

Поскольку окаменелости рыб сохранились так хорошо, ученые смогли выяснить, что рыбы вида Ferruaspis brocksi в основном питались беспозвоночными. В желудке рыб были обнаружены крылья насекомых и раковины двустворчатого моллюска. Но больше всего там находилось личинок мошек, крошечных летающих насекомых, которые откладывают яйца в воде, где личинки растут, пока не будут готовы войти в стадию взрослой жизни.

С помощью мощного микроскопа, ученые даже смогли разглядеть крошечные субклеточные структуры в коже рыб, известные как меланосомы, которые придают тканям цветовой пигмент. Оказалось, что древние рыбы были темнее и бледнее на брюхе. У них даже были две темные полосы, которые проходили по всему телу около позвоночника.

Авторы исследования говорят, что на месте раскопок были ранее обнаружены другие древние животные и рыбы, а также окаменелости растений и все эти окаменелости образовались в период между 11 и 16 млн лет назад. Эти находки доказывают, что там, где сейчас находится пустыня, миллионы лет назад был умеренный влажный климат и росли тропические леса, где бурлила жизнь.

Как уже писал Фокус, ученые из Новой Зеландии случайно заметили в местном заливе событие, которое представляет собой большую загадку. Ученые увидели, как огромную акулу в качестве такси использует осьминог.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили 3200-летнюю загадочную гробницу военачальника фараона Рамсеса III. В гробнице находятся останки мужчины, который как считают археологи, служил знаменитому фараону Древнего Египта, но с этой находкой не все так просто.