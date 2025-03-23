Жили 15 млн років тому: вчені знайшли невідомий вид вимерлих риб із секретом усередині (фото)

У пустелі в Австралії, де мільйони років тому був тропічний ліс, було виявлено скам'янілості стародавніх прісноводних риб, що добре збереглися, про які раніше не знали вчені.

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Палеонтологи зробили важливе відкриття, яке дає змогу зазирнути в далеке минуле екосистем Австралії. Були виявлені скам'янілості абсолютно нового виду древніх риб, які жили 15 млн років тому. Ці риби настільки добре збереглися, що вчені змогли визначити їхнє забарвлення і з'ясувати, що вони їли перед смертю, завдяки залишкам їжі в шлунку. Мільйони років ув'язнення багатих на залізо гірських породах в австралійській пустелі дозволили скам'янілостям зберегтися практично в ідеальному стані. Дослідження опубліковано в Journal of Vertebrate Paleontology, пише ScienceAlert.

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Учені назвали новий вид вимерлих риб Ferruaspis brocksi на честь палеонтолога Йохена Брокса, який виявив кілька зразків скам'янілих риб. За словами вчених, для них стало справжнім сюрпризом те, що ці скам'янілості так добре збереглися, адже це дало змогу отримати багато цінної інформації про стародавніх мешканців Австралії. Це відкриття дає можливість краще зрозуміти еволюційну історію прісноводних видів риб Австралії та давніх екосистем.

Голова однієї з вимерлих риб, де видно відбиток ока Фото: ScienceAlert

Скам'яніння є інтенсивним процесом, який часто включає тиск і тепло, і він несприятливий для кісток, не кажучи вже про м'які тканини. Тому рідко можна зустріти скам'янілості м'яких тканин і ще рідше — скам'янілості і кісток, і м'яких тканин у хорошому стані. Поховання, в яких рівень збереження скам'янілості настільки ідеальний, що залишаються відбитки м'яких тканин і можна побачити дрібні деталі, називаються лагерштеттами.

Саме таке поховання виявили палеонтологи в багатій на залізо гірській породі, в якій скам'янілості були настільки складно закарбовані, що можна розрізнити структури, менші за клітину.

Учені вважають, що новий вид стародавніх риб є частиною сімейства Osmeriforms. Це група прісноводних риб, що живуть в Австралії. Палеонтологи кажуть, що без цих скам'янілостей було важко точно сказати, коли ця група прибула до Австралії і чи змінилися вони з часом.

Учені вважають, що новий вид стародавніх риб є частиною сімейства Osmeriforms. Це група прісноводних риб, що живуть в Австралії Фото: ScienceAlert

Оскільки скам'янілості риб збереглися так добре, вчені змогли з'ясувати, що риби виду Ferruaspis brocksi в основному харчувалися безхребетними. У шлунку риб були виявлені крила комах і раковини двостулкового молюска. Але найбільше там було личинок мошок, крихітних літаючих комах, які відкладають яйця у воді, де личинки ростуть, поки не будуть готові увійти в стадію дорослого життя.

За допомогою потужного мікроскопа, вчені навіть змогли розгледіти крихітні субклітинні структури в шкірі риб, відомі як меланосоми, що надають тканинам колірний пігмент. Виявилося, що стародавні риби були темнішими і блідішими на череві. У них навіть були дві темні смуги, які проходили по всьому тілу біля хребта.

Автори дослідження кажуть, що на місці розкопок було раніше виявлено інших стародавніх тварин і риб, а також скам'янілості рослин і всі ці скам'янілості утворилися в період між 11 і 16 млн років тому. Ці знахідки доводять, що там, де зараз розташована пустеля, мільйони років тому був помірний вологий клімат і росли тропічні ліси, де вирувало життя.

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