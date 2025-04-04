Окаменелость морского чудовища из Чили удивила ученых: что исследователи обнаружили внутри (фото)

Древняя окаменелость, как обнаружили ученые, принадлежала ихтиозавру, жившему на планете в меловом периоде. Ученые провели анализ окаменелости и обнаружили то, что их удивило — морское чудовище было беременно близнецами.

Related video

Об этом пишет Live Science.

Древняя окаменелость ихтиозавра впервые была обнаружена учеными в Чили еще в 2009 году. Палеонтологи из Университета Магеллана провели компьютерную томографию останков древнего морского чудовища и обнаружили сюрприз: внутри самки ихтиозавра обнаружили два плода.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам палеонтолога Джудит Пардо-Перес, 16 лет назад они с коллегами работали в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили и наткнулись на палеонтологическое золото. В ходе раскопок им с коллегами удалось обнаружить окаменелость беременного ихтиозавра — дельфинообразного хищника, бороздившего мировой океан большую часть мезозойской эры.

К счастью для науки, ихтиозавр сохранился в мельчайших деталях и включал скелет нерожденного плода длиной около 15 сантиметров. Отметим, что лишь в 2022 году ученым удалось полностью извлечь беременную самку ихтиозавра, которая получила прозвище Фиона.

Лишь теперь Пардо-Перес с коллегами смогли провести полный анализ окаменелости. Результаты работы ученых указывают на то, что возраст самки ихтиозавра составляет около 131 миллиона лет, а ее длина составляет около 3,5 метра.

Исключительная сохранность образца, по мнению ученых, объясняется быстрым захоронением в осадочных породах в сочетании с отсутствием падальщиков, вероятно, из-за низкого уровня кислорода на морском дне. Исследователи идентифицировали окаменелость как Myobradypterygius hauthali, вид, ранее известный по другим фрагментарным останкам.

Ихтиозавр, получивший имя Фиона, имел длину около 3,5 метра Фото: Judith Pardo-Pérez

Отметим, что находка представляет собой третий случай обнаружения беременного ихтиозавра из мелового периода. Впрочем, ранее ученые также обнаружили останки беременных ихтиозавров, обитающих на планете в юрском и триасовом периоде.

Позвонки плода, высота которых составляет приблизительно 1,5 сантиметра, на удивление велики по сравнению с длиной Фионы. В результате ученые предположили, что ихтиозавры, вероятно, могли рожать относительно крупных детенышей.

Некоторые ранние останки ихтиозавров выталкивали своих новорожденных головой вперед, однако окаменелость Фионы указывает на обратное. Ориентация плода внутри Фионы предполагает, что, как и многие эволюционно "продвинутые" ихтиозавры, M. hauthali рождал своего детеныша хвостом вперед, адаптация, также наблюдаемая у современных дельфинов и китов.

Кроме того, ученым также удалось обнаружить последнюю трапезу Фионы: останки мелких рыб. Это редкий взгляд на пищевые привычки меловых ихтиозавров, поскольку прямые доказательства их питания редки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые описали одного из самого крупного ихтиозавра, жившего 250 млн лет назад.