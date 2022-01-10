Чудовище длиной 10 метров. Ученые обнаружили полный скелет древнего ихтиозавра (фото)

Наиболее полный скелет ихтиозавра обнаружили в Англии. Длина древнего "морского дракона" – 10 метров, а его возраст – 180 млн лет.

Одной из величайших находок в истории Великобритании ученые назвали обнаружение гигантского доисторического морского животного. Его обнаружили на территории водохранилища Ратленд-Уотер в Англии. Это наиболее полный скелет ихтиозавра из когда-либо обнаруженных в Великобритании, сообщает The Guardian.

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Скелет найденного ихтиозавра имеет длину 10 метров, его череп весит около тонны, а жила эта морская рептилия примерно 180 млн лет назад. Ихтиозавров иногда называют морскими драконами из-за того, что у них были большие зубы и огромные глаза. Эта находка, по словам ученых является самой полной и самой крупной окаменелостью ихтиозавра в истории британской палеонтологии.

[ + – ] Наиболее полный скелет огромного ихтиозавра обнаружили в Англии Фото: The Guardian

Самый большой и самый полный скелет

Окаменелые останки ихтиозавра обнаружил Джо Дэвис из Фонда дикой природы графств Лестершир и Ратленд на острове на территории водохранилища Ратленд-Уотер, Англия.

"На территории страны археологи нашли много окаменелых останков ихтиозавров, но этот скелет является самым большим и наиболее полным из когда-либо обнаруженных в Великобритании. Это одна из величайших находок в истории британской палеонтологии", — говорит палеонтолог Дин Ломакс.

Ихтиозавры

Ихтиозавры впервые появились на Земле около 250 млн лет назад и исчезли 90 млн лет назад. Они имели разные размеры – от 1 до 25 метров в длину. По форме тела они напоминали современных дельфинов.

[ + – ] Ихтиозавр. Иллюстрация Фото: The Guardian

На территории водохранилища Ратленд-Уотер, еще во время его строительства в 1970-х года, археологи нашли два неполных скелета ихтиозавров намного меньшего размера.

"Даже на первый взгляд, когда была видна только часть обнаженной окаменелости, стало ясно, что это самый крупный ихтиозавр, обнаруженный в регионе", — говорит Марк Эванс, который многие годы изучает окаменелости динозавров юрского периода в графствах Ратленд и Лестершир. "А после раскопок мы поняли, что это окаменелость практически полного скелета ихтиозавра".

Напоминаем, что археологи нашли в США останки ихтиозавра, которому массовое вымирание пошло на пользу. Он жил 247 млн лет назад и имел в длину примерно 17 метров.

Фокус также писал о том, что палеонтологи рассказали, как на самом деле вымерли динозавры. Процесс вымирания начался еще до падения знаменитого астероида, который поставил окончательную точку в жизни этих огромных животных на Земле.