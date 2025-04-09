Будут идентифицировать способных на преступление: Великобритания создает инструмент "прогнозирования убийств"

Правительство Великобритании разрабатывает программу "прогнозирования убийств", которая сможет использовать личные данные лиц, которые уже "засветились" в сводках полиции и уголовных делах в судах, чтобы предсказать совершение ими преступлений в будущем.

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Об этом сообщает The Guardian.

Великобритания создает инструмент "прогнозирования убийств" для идентификации людей, которые, скорее всего, готовы убить

Над проектом Statewatch работает группа исследователей, которые используют алгоритмы для анализа информации тысяч людей, в частности, жертв преступлений. Они пытаются определить тех, кто имеет наибольший риск совершения серьезных насильственных преступлений.

Сначала схема называлась "проект прогнозирования убийств", но впоследствии это название изменили на "обмен данными для улучшения оценки риска". Министерство юстиции надеется, что проект поможет повысить общественную безопасность. Впрочем, критики называют проект "страшным и антиутопическим".

Разработчики Statewatch говорят, что данные от людей, не осужденных ни за какие уголовные преступления, будут использоваться как часть проекта, включая личную информацию о самоповреждениях и подробности, касающиеся домашнего насилия. Официальные лица против такого включения в проект, они считают, что в списках должны быть только те, кто имеет по крайней мере одну уголовную судимость.

В Министерстве юстиции заявляют, что эта схема "будет пересматривать характеристики правонарушителя, которые повышают риск совершения убийства", и "будет исследовать альтернативные и инновационные методы исследования данных для оценки риска убийства".

Проект был заказан офисом премьер-министра Риши Сунака.

Типы обрабатываемой информации включают имена, даты рождения, пол и этническую принадлежность, а также номер, который идентифицирует людей на национальном компьютере полиции.

Утверждение Statewatch об использовании данных невинных людей и тех, кто обратился в полицию за помощью, основывается на части соглашения об обмене данными между Министерством юстиции и GMP.

Представитель Министерства юстиции сказал: "Этот проект проводится только для исследовательских целей. Он был разработан с использованием имеющихся данных Службы тюрем и пробации Ее Величества и полиции об осужденных правонарушителях, чтобы помочь нам лучше понять риск людей, находящихся на условном сроке, совершить серьезное насилие. Отчет будет опубликован в надлежащее время".

Официальные лица говорят, что тюремная служба и служба пробации уже используют инструменты оценки рисков, и этот проект позволит увидеть, улучшит ли оценку риска добавление новых источников данных из данных полиции и мест лишения свободы.

Напомним, что ранее наглые грабители похвастались своей добычей в Instagram и были арестованы. Власти США сообщили о вынесении приговоров трем преступникам, совершившим дерзкое ограбление ювелирного бутика в Беверли-Хиллз на сумму 2,6 миллиона долларов.