"Ничего не могу сделать": женщина купила дом, а затем осознала серьезную ошибку (видео)

Кариад Эклс из Чешира (Великобритания) раскритиковала зимний сад рядом со своим домом и призналась, что больше никогда не купит жилье с такой пристройкой.

Related video

27-летняя британка вызвала оживленную дискуссию в сети. Видеоролик, где она сравнивает оранжерею с "садовым сараем", быстро стал вирусным в TikTok, набрав сотни тысяч просмотров с момента публикации 11 апреля.

Девушка живет в двухкомнатном таунхаусе вместе с мужем. В кадре она задается вопросом: "Почему вообще зимние сады когда-то были в моде?". Женщина признается, что теперь жалеет о наличии такой пристройки.

"Я чувствую себя так, будто сижу в сарае в саду и ничего не могу с этим поделать. Я поклялась, что больше никогда не куплю дом с зимним садом", — говорит Эклс в видео.

Однако позже она уточнила, что дополнительное пространство оказалось полезным хоть и визуально непривлекательным.

Волна интереса к видео совпала с ростом расходов на ремонт: по данным сайта Houzz, медианный бюджет на обновление дома вырос с 15 тысяч долларов в 2020 году до 24 тысяч в 2023-м. Эклс призналась, что мечтала превратить оранжерею в полноценную комнату, но проект оказался слишком затратным.

Эксперты, однако, уверены: при грамотном дизайне зимние сады могут быть как функциональными, так и эстетичными. Дизайнер CabinetNow Алесия Тейлор считает, что такие пространства могут стать "солнечными комнатами", если правильно оформить интерьер и позаботиться об изоляции. Другие специалисты рекомендуют наполнять помещение растениями, использовать слоистые ковры и выбирать мебель с характером.

"Если подойти с умом, зимний сад может стать изюминкой дома", — утверждает дизайнер Жанетт Эвен из Parker Barrow Design.

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила заброшенное здание, чтобы превратить его в "вечный дом". Даниэль Раффилд из Корнуолла исполнила мечту, которую вынашивала 25 лет. Женщина купила заброшенный прибрежный дом, за которым наблюдала с юности, и теперь планирует превратить его в семейное гнездо.

Также стало известно, что женщина купила свой первый дом и нашла тайник на заднем дворе. Новые владельцы заметили нечто, что скрывали под настилом в саду более 25 лет. Находка удивила и вызвала бурную реакцию в соцсетях.