"Нічого не можу зробити": жінка купила будинок, а потім усвідомила серйозну помилку (відео)

Каріад Еклс із Чешира (Велика Британія) розкритикувала зимовий сад поруч зі своїм будинком і зізналася, що більше ніколи не купить житло з такою прибудовою.

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27-річна британка викликала жваву дискусію в мережі. Відеоролик, де вона порівнює оранжерею з "садовим сараєм", швидко став вірусним у TikTok, набравши сотні тисяч переглядів з моменту публікації 11 квітня.

Дівчина живе у двокімнатному таунхаусі разом із чоловіком. У кадрі вона задається питанням: "Чому взагалі зимові сади колись були в моді?". Жінка зізнається, що тепер шкодує про наявність такої прибудови.

"Я почуваюся так, ніби сиджу в сараї в саду і нічого не можу з цим вдіяти. Я присягнулася, що більше ніколи не куплю будинок із зимовим садом", — каже Еклс у відео.

Однак пізніше вона уточнила, що додатковий простір виявився корисним хоч і візуально непривабливим.

Хвиля інтересу до відео збіглася зі зростанням витрат на ремонт: за даними сайту Houzz, медіанний бюджет на оновлення будинку зріс із 15 тисяч доларів 2020 року до 24 тисяч 2023-го. Еклс зізналася, що мріяла перетворити оранжерею на повноцінну кімнату, але проєкт виявився занадто витратним.

Експерти, однак, упевнені: за грамотного дизайну зимові сади можуть бути як функціональними, так і естетичними. Дизайнер CabinetNow Алесія Тейлор вважає, що такі простори можуть стати "сонячними кімнатами", якщо правильно оформити інтер'єр і подбати про ізоляцію. Інші фахівці рекомендують наповнювати приміщення рослинами, використовувати шаруваті килими й вибирати меблі з характером.

"Якщо підійти з розумом, зимовий сад може стати родзинкою будинку", — стверджує дизайнер Жанетт Евен з Parker Barrow Design.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила занедбану будівлю, щоб перетворити її на "вічний дім". Даніель Раффілд з Корнуолла здійснила мрію, яку виношувала 25 років. Жінка купила занедбаний прибережний будинок, за яким спостерігала з юності, і тепер планує перетворити його на сімейне гніздо.

Також стало відомо, що жінка купила свій перший будинок і знайшла схованку на задньому дворі. Нові власники помітили щось, що приховували під настилом у саду понад 25 років. Знахідка здивувала і викликала бурхливу реакцію в соцмережах.