Люди в ярости: стало известно, почему срубили 500-летний дуб за 1 млн фунтов (фото)

Древний дуб возрастом более 500 лет, оцененный в 1 миллион фунтов стерлингов, был срублен в лондонском районе Энфилд (Англия) по решению частной компании. Инцидент вызвал волну негодования со стороны экологов, местных властей и жителей, которые считают уничтожение дерева варварством и требуют объяснений.

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Об этом пишет Daily Star.

Компания Mitchells & Butlers (M&B), управляющая находящимся поблизости рестораном Toby Carvery, заявила, что дерево якобы представляло угрозу безопасности. Однако Совет Энфилда с этим категорически не согласен. По словам главы совета Эргина Эрбиля, еще в декабре дерево было признано здоровым и способным прожить "еще несколько столетий".

"Наши эксперты провели полное обследование в декабре и подтвердили, что дерево находится в хорошем состоянии. Я полностью не согласен с доводами арендатора о рисках для здоровья и безопасности", — заявил представитель, назвав вырубку "возмутительной".

Решение о вырубке было принято в целях безопасности сотрудников и посетителей Фото: Woodland Trust

Согласно отчету Совета Энфилда от марта 2024 года, дуб считался "прекрасным образцом" с высокой экологической и ландшафтной ценностью. Последняя оценка состояния дерева в ноябре 2023 года рекомендовала лишь незначительную обрезку кроны.

Тем не менее, в официальном заявлении Mitchells & Butlers утверждается, что решение о вырубке было принято в целях безопасности сотрудников и посетителей, ссылаясь на заключение подрядчиков, указавших на "расколотую и мертвую древесину". Позднее заявление компании было скорректировано и стало менее конкретным, оставив вопросы без четких ответов.

Растение было включено в реестр древних деревьев Лесного фонда и имело внушительный обхват ствола — шесть метров. Специалист по деревьям Рассел Миллер, применив систему оценки CAVAT, определил его стоимость в £1 млн и отметил, что этот дуб был "гораздо более старым и ценным", чем знаменитое дерево Sycamore Gap, срубленное в 2023 году.

"Это была незаменимая среда обитания. Внутри дерева жили уникальные экосистемы, формировавшиеся столетиями", — подчеркнул Миллер.

Хотя Совет Энфилда подал жалобу в столичную полицию как на возможное преступление, расследование было закрыто. Полиция классифицировала инцидент как гражданский спор.

Ранее Фокус сообщал, что арендная плата в деревне не повышалась 500 лет, и стоит 1 евро в год. В то время как по всей Европе растет стоимость жилья, жители Фуггерай в Германии уже пять столетий платят 0,88 евро в год.

Также стало известно, что популярный курорт закрылся из-за рыб с человеческими зубами. Больше 90 туристов пострадали от укусов бурого паку на популярном месте отдыха в Бразилии. Власти временно закрыли водные зоны из-за угрозы.