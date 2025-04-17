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МирФан

Проверка фактов: арендная плата в деревне не повышалась 500 лет, и стоит 1 евро в год

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Фото: Reddit | Деревня была основала в 1521 году

В то время как по всей Европе растет стоимость жилья, жители Фуггерай в Германии уже пять столетий платят неизменную арендную плату — 0,88 евро в год.

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Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

В самом сердце баварского города Аугсбург находится уникальное закрытое сообщество — Фуггерай, где жители платят за аренду жилья всего 0,88 евро в год. Эта сумма не изменялась с 1521 года, когда поселение было основано немецким банкиром и филантропом Якобом Фуггером для нуждающихся, но добропорядочных граждан.

Фуггерай состоит из 67 домов и 142 квартир, построенных в традиционном стиле. Сегодня здесь проживает около 150 человек, преимущественно пожилых людей, соответствующих строгим критериям: заявитель должен быть старше 60 лет, быть родом в Аугсбурге, исповедовать католицизм и не иметь долгов.

Деревня Фуггерай в Германии, аренда жилье, дешевое жилье, дешевая жизнь, не надо платить, проверка фактов, не повышают плату, особая деревня, уникальная деревня, Fullscreen
В соцсетях пишут, что в деревне Фуггерай арендная плата не повышалась с 1520 года
Фото: Facebook

Помимо символической арендной платы, жители обязуются ежедневно читать три молитвы за покой души основателя — "Отче наш", "Богородице Дево" и "Символ веры". Вечером ворота жилого комплекса закрываются ровно в 22:00. Подобный комендантский час действует уже много столетий. Жильцы также должны вносить вклад в сообщество, выполняя полезные работы: ухаживать за садами, помогать на кладбище или работать вахтером.

Фуггерай напоминает маленькое поселение в городе: на его территории есть собственная церковь Святого Марка, музей, посвященный истории поселения, и даже действующий бункер времен Второй мировой войны. В одной из квартир воссоздан исторический интерьер XVI века, куда пускают туристов. Посетители могут заглянуть внутрь, увидеть быт прошлого и узнать об уникальной системе благотворительного жилья.

Несмотря на то что в социальных сетях часто указывается 1520 год, официальные источники подтверждают: Фуггерай была основана в 1521 году. И хотя стоимость аренды действительно не изменилась, жители продолжают соблюдать строгие традиции и правила, которые делают это место не только символом социальной справедливости, но и живой историей Германии.

Вывод:

Деревня Фуггерай в Германии, аренда жилье, дешевое жилье, дешевая жизнь, не надо платить, проверка фактов, не повышают плату, особая деревня, уникальная деревня, Fullscreen
Частичная правда

Издание отвечает, что деревня Фуггерай остается одной из самых известных достопримечательностей Аугсбурга и вдохновляет людей по всему миру своим устойчивым подходом к социальной поддержке и сохранению культурного наследия.

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