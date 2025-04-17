Проверка фактов: арендная плата в деревне не повышалась 500 лет, и стоит 1 евро в год

В то время как по всей Европе растет стоимость жилья, жители Фуггерай в Германии уже пять столетий платят неизменную арендную плату — 0,88 евро в год.

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Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

В самом сердце баварского города Аугсбург находится уникальное закрытое сообщество — Фуггерай, где жители платят за аренду жилья всего 0,88 евро в год. Эта сумма не изменялась с 1521 года, когда поселение было основано немецким банкиром и филантропом Якобом Фуггером для нуждающихся, но добропорядочных граждан.

Фуггерай состоит из 67 домов и 142 квартир, построенных в традиционном стиле. Сегодня здесь проживает около 150 человек, преимущественно пожилых людей, соответствующих строгим критериям: заявитель должен быть старше 60 лет, быть родом в Аугсбурге, исповедовать католицизм и не иметь долгов.

В соцсетях пишут, что в деревне Фуггерай арендная плата не повышалась с 1520 года Фото: Facebook

Помимо символической арендной платы, жители обязуются ежедневно читать три молитвы за покой души основателя — "Отче наш", "Богородице Дево" и "Символ веры". Вечером ворота жилого комплекса закрываются ровно в 22:00. Подобный комендантский час действует уже много столетий. Жильцы также должны вносить вклад в сообщество, выполняя полезные работы: ухаживать за садами, помогать на кладбище или работать вахтером.

Фуггерай напоминает маленькое поселение в городе: на его территории есть собственная церковь Святого Марка, музей, посвященный истории поселения, и даже действующий бункер времен Второй мировой войны. В одной из квартир воссоздан исторический интерьер XVI века, куда пускают туристов. Посетители могут заглянуть внутрь, увидеть быт прошлого и узнать об уникальной системе благотворительного жилья.

Несмотря на то что в социальных сетях часто указывается 1520 год, официальные источники подтверждают: Фуггерай была основана в 1521 году. И хотя стоимость аренды действительно не изменилась, жители продолжают соблюдать строгие традиции и правила, которые делают это место не только символом социальной справедливости, но и живой историей Германии.

Вывод:

Частичная правда

Издание отвечает, что деревня Фуггерай остается одной из самых известных достопримечательностей Аугсбурга и вдохновляет людей по всему миру своим устойчивым подходом к социальной поддержке и сохранению культурного наследия.

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