Перевірка фактів: орендна плата в селі не підвищувалася 500 років, і коштує 1 євро на рік

У той час як по всій Європі зростає вартість житла, жителі Фуггерай у Німеччині вже п'ять століть платять незмінну орендну плату — 0,88 євро на рік.

Related video

Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

У самому серці баварського міста Аугсбург розташоване унікальне закрите товариство — Фуггерай, де жителі платять за оренду житла всього 0,88 євро на рік. Ця сума не змінювалася з 1521 року, коли поселення заснував німецький банкір і філантроп Якоб Фуґґер для нужденних, але добропорядних громадян.

Фуггерай складається з 67 будинків і 142 квартир, побудованих у традиційному стилі. Сьогодні тут проживає близько 150 осіб, переважно літніх людей, які відповідають суворим критеріям: заявник має бути старшим за 60 років, бути родом в Аугсбурзі, сповідувати католицизм і не мати боргів.

У соцмережах пишуть, що в селі Фуггерай орендна плата не підвищувалася з 1520 року Фото: Facebook

Крім символічної орендної плати, жителі зобов'язуються щодня читати три молитви за спокій душі засновника — "Отче наш", "Богородице Діво" і "Символ віри". Увечері ворота житлового комплексу зачиняються рівно о 22:00. Подібна комендантська година діє вже багато століть. Мешканці також мають робити внесок у спільноту, виконуючи корисні роботи: доглядати за садами, допомагати на цвинтарі або працювати вахтером.

Фуггерай нагадує маленьке поселення в місті: на його території є власна церква Святого Марка, музей, присвячений історії поселення, і навіть робочий бункер часів Другої світової війни. В одній із квартир відтворено історичний інтер'єр XVI століття, куди пускають туристів. Відвідувачі можуть зазирнути всередину, побачити побут минулого та дізнатися про унікальну систему благодійного житла.

Попри те що в соціальних мережах часто вказується 1520 рік, офіційні джерела підтверджують: Фуггерай було засновано 1521 року. І хоча вартість оренди справді не змінилася, жителі продовжують дотримуватися суворих традицій і правил, які роблять це місце не тільки символом соціальної справедливості, а й живою історією Німеччини.

Висновок:

Часткова правда

Видання відповідає, що село Фуггерай залишається однією з найвідоміших визначних пам'яток Аугсбурга і надихає людей по всьому світу своїм стійким підходом до соціальної підтримки та збереження культурної спадщини.

Раніше Фокус повідомляв, що було розкрито таємницю вірусного знімка з "підводної скелі". Фото людини на краю "підводної скелі", що захоплює дух, підкорило інтернет, зібравши понад 55 мільйонів переглядів. Однак є один нюанс: місце зйомки далеко не таке очевидне, як здається.

Також стало відомо, що старе фото мегалодона стало сенсацією в соцмережах. Команда судна "Seesturm" нібито виявила живу доісторичну акулу в Північному морі, попри наукові дані про її вимирання 3,6 мільйона років тому.