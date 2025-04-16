Популярный курорт закрылся из-за рыб с человеческими зубами: что они сделали (фото)

Больше 90 туристов пострадали от укусов бурого паку на популярном курорте в Бразилии. Власти временно закрыли водные зоны из-за угрозы.

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Об этом пишет Express.

На юго-западе Бразилии временно закрыли популярный курорт после серии шокирующих нападений со стороны крупной пресноводной рыбы — бурого паку (Colossoma macropomum), известного своими зубами, пугающе напоминающими человеческие.

Всего за два года от укусов пострадали как минимум 94 человека. Некоторые из жертв получили серьезные травмы — одна женщина лишилась части пальца, другим потребовалась помощь хирургов и наложение швов. Инциденты произошли на курорте Прайя-де-Фигейра, где туристы традиционно отдыхают на воде и часто кормят рыб прямо в озере.

Всего за два года от укусов пострадали как минимум 94 человека Фото: instagram

Хотя бурый паку не является агрессивным по своей природе и, как правило, питается орехами, семенами и зоопланктоном, его сильные челюсти и резцовые зубы могут нанести серьезный урон. Ихтиолог Клебер Матубара из Университета Сан-Паулу объяснила: "Зубы паку удивительно похожи на человеческие. Они достаточно крепкие, чтобы разламывать твердые материалы. В условиях, когда рыба привыкает к подкармливанию людьми, могут происходить несчастные случаи".

Отмечается, что рыбы были завезены в регион, ведь сами по себе они не встречаются в этой зоне. Только в прошлом году в туристической зоне Бонито зафиксировали 64 нападения, а в этом уже произошло 30.

Власти потребовали установить защитные барьеры и усилить меры безопасности. Пока что водные развлечения приостановлены, но наземная часть курорта работает. Эксперты подчеркивают, что изменения в поведении рыбы, скорее всего, связаны с человеческим вмешательством.

Издание отмечает, что курорт Бонито, считающийся "экотуристической столицей" Бразилии, ранее привлекал отдыхающих благодаря живописной природе, прозрачным рекам и концепции устойчивого туризма.

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