Женщина приютила милого котенка, но никто не был готов к тому, каким он вырастет (видео)

Жительница Флориды удивила пользователей соцсетей, показав, как изменился ее "милый котенок" породы ликой, выросший в кошку с необычной внешностью.

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Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Ролик с кошкой по кличке Суки стал вирусной сенсацией. В первом кадре показан пушистый котенок, завернутый в одеяльце, словно младенец. Но то, как Суки выглядит сейчас, удивило даже бывалых пользователей сети.

Видео, опубликованное в феврале под ником @thejennyjoedirt, быстро набрало популярность. В подписи к видео хозяйка шутит: "Суки будет такой милой малышкой, когда вырастет!" — а затем добавляет: "Шучу, у нее самое подлое выражение лица, которое кто-либо когда-либо видел".

Оказалось, что Суки — представительница редкой породы ликой, или кошек-оборотней. Эти животные славятся своим необычным внешним видом: клиновидная голова, большие уши, пронизывающий взгляд золотистых глаз и редкая, местами отсутствующая шерсть.

По данным портала PetMD, из-за специфической внешности кошки этой породы нуждаются в особом уходе: качественное питание и регулярные купания помогают избежать проблем с кожей. Кошки-оборотни также известны своей склонностью к периодической сильной линьке, из-за которой они временами почти полностью лысеют. При этом котята этой породы стоят около $1000.

Реакции пользователей не заставили себя ждать.

"Ничто не могло меня подготовить к этому", "Смех, который только что вырвался у меня", "Мое тотемное животное", "Эта кошка явно что-то знает", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что лошадь указала на тайну, о которой женщина не подозревала. По словам хозяйки, животное смогло "предсказать" ее беременность. Видео, опубликованное 20 марта пользователем @theweenwrangler в TikTok, стремительно набирает популярность

Также стало известно, что хозяин забрал самого милого щенка из выводка, но теперь интернет смеется над тем, что выросло. Животные часто кардинально меняются с возрастом. Именно это произошло с Умой — брюссельским гриффоном, чья трансформация ошеломила зрителей социальных сетей.