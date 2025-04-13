Жінка прихистила миле кошеня, але ніхто не був готовий до того, яким воно виросте (відео)

Мешканка Флориди здивувала користувачів соцмереж, показавши, як змінилося її "миле кошеня" породи лікой, яке виросло в кішку з незвичайною зовнішністю.

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Про це американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Ролик із кішкою на прізвисько Сукі став вірусною сенсацією. У першому кадрі показано пухнасте кошеня, загорнуте в ковдрочку, немов немовля. Але те, який вигляд Сукі має зараз, здивувало навіть бувалих користувачів мережі.

Відео, опубліковане в лютому під ніком @thejennyjoedirt, швидко набрало популярності. У підписі до відео господиня жартує: "Сукі буде таким милим малятком, коли виросте!" — а потім додає: "Жартую, у неї найпідліший вираз обличчя, який будь-хто коли-небудь бачив".

Виявилося, що Сукі — представниця рідкісної породи лікой, або кішок-перевертнів. Ці тварини славляться своїм незвичайним зовнішнім виглядом: клиноподібна голова, великі вуха, пронизливий погляд золотистих очей і рідкісна, місцями відсутня шерсть.

За даними порталу PetMD, через специфічну зовнішність кішки цієї породи потребують особливого догляду: якісне харчування та регулярні купання допомагають уникнути проблем зі шкірою. Кішки-перевертні також відомі своєю схильністю до періодичної сильного линяння, через яку вони часом майже повністю лисіють. При цьому кошенята цієї породи коштують близько $1000.

Реакції користувачів не змусили на себе чекати.

"Ніщо не могло мене підготувати до цього", "Сміх, який щойно вирвався в мене", "Моя тотемна тварина", "Ця кішка явно щось знає", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що кінь вказав на таємницю, про яку жінка не підозрювала. За словами господині, тварина змогла "передбачити" її вагітність. Відео, опубліковане 20 березня користувачем @theweenwrangler у TikTok, стрімко набирає популярність

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.