Нападают группами: огромные азиатские шершни-убийцы "захватили" остров

На острове Джерси, коронном владении Великобритании в проливе Ла-Манш, стремительно растет популяция азиатских шершней Vespa velutina. Местные власти бьют тревогу и просят жителей сообщать о каждом замеченном насекомом.

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Об этом пишет The Times.

Vespa velutina является опасным инвазивным видом, способным нанести серьезный ущерб местной фауне. На острове было замечено около 260 маток этих шершней, что в десять раз больше, чем в прошлом году.

Эксперты уже бьют тревогу, ведь столь раннее пробуждение насекомых связано с нетипично теплой весной. Это может способствовать быстрому распространению вида по острову. Джон Де Картерет, основатель организации Jersey Asian Hornet Group, предупреждает, что при текущем темпе роста популяции шершни могут "захватить" территорию и начать масштабную охоту на местных опылителей. Особенно уязвимыми являются пчелы, от которых зависит производство меда и поддержание биологического баланса.

"Шершни нападают группами. Они не просто охотятся — они методично уничтожают пчел, превращая ульи в источники пищи для колонии", — рассказал Де Картерет.

Опасные насекомые отрывают пчелам головы и приносят тела в гнездо для кормления личинок. Один рой может уничтожить целую пасеку за считаные дни.

Один рой может уничтожить целую пасеку за считаные дни Фото: animalia.bio

Ян Кэмпбелл из Британской ассоциации пчеловодов отметил, что шершни выбирают пчел как цель из-за их социального поведения.

"Они собираются в ульях, и для хищников это как шведский стол", — говорит Ян.

Эксперт добавил, что гнездо Vespa velutina может насчитывать до 3000 особей, и за сезон такие колонии поглощают до 90 000 пчел.

Издание отмечает, что хотя сами по себе Vespa velutina редко нападают на людей, их укус может вызвать тяжелую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Особенно опасны они для аллергиков и детей.

Министерство продовольствия и сельского хозяйства Великобритании уже развернуло кампанию по борьбе с распространением шершней. Жителей острова призывают быть бдительными, фотографировать подозрительных насекомых и сообщать о них через специальное мобильное приложение.

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