Нападають групами: величезні азіатські шершні-вбивці "захопили" острів

На острові Джерсі, коронному володінні Великої Британії в протоці Ла-Манш, стрімко зростає популяція азіатських шершнів Vespa velutina. Місцева влада б'є на сполох і просить жителів повідомляти про кожну помічену комаху.

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Про це пише The Times.

Vespa velutina є небезпечним інвазивним видом, здатним завдати серйозної шкоди місцевій фауні. На острові було помічено близько 260 маток цих шершнів, що вдесятеро більше, ніж минулого року.

Експерти вже б'ють на сполох, адже настільки раннє пробудження комах пов'язане з нетипово теплою весною. Це може сприяти швидкому поширенню виду по острову. Джон Де Картерет, засновник організації Jersey Asian Hornet Group, попереджає, що за поточного темпу зростання популяції шершні можуть "захопити" територію і почати масштабне полювання на місцевих запилювачів. Особливо вразливими є бджоли, від яких залежить виробництво меду та підтримання біологічного балансу.

"Шершні нападають групами. Вони не просто полюють — вони методично знищують бджіл, перетворюючи вулики на джерела їжі для колонії", — розповів Де Картерет.

Небезпечні комахи відривають бджолам голови й приносять тіла в гніздо для годування личинок. Один рій може знищити цілу пасіку за лічені дні.

Один рій може знищити цілу пасіку за лічені дні Фото: animalia.bio

Ян Кемпбелл із Британської асоціації бджолярів зазначив, що шершні обирають бджіл як ціль через їхню соціальну поведінку.

"Вони збираються у вуликах, і для хижаків це як шведський стіл", — говорить Ян.

Експерт додав, що гніздо Vespa velutina може налічувати до 3000 особин, і за сезон такі колонії поглинають до 90 000 бджіл.

Видання зазначає, що хоча самі по собі Vespa velutina рідко нападають на людей, їхній укус може викликати важку алергічну реакцію, аж до анафілактичного шоку. Особливо небезпечні вони для алергіків і дітей.

Міністерство продовольства і сільського господарства Великої Британії вже розгорнуло кампанію з боротьби з поширенням шершнів. Жителів острова закликають бути пильними, фотографувати підозрілих комах і повідомляти про них через спеціальний мобільний додаток.

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