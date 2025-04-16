Популярний курорт закрився через риб із людськими зубами: що вони зробили (фото)

Понад 90 туристів постраждали від укусів бурого паку на популярному курорті в Бразилії. Влада тимчасово закрила водні зони через загрозу.

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Про це пише Express.

На південному заході Бразилії тимчасово закрили популярний курорт після серії шокуючих нападів з боку великої прісноводної риби — бурого паку (Colossoma macropomum), відомого своїми зубами, що нагадують людські.

Загалом за два роки від укусів постраждали щонайменше 94 людини. Деякі з жертв зазнали серйозних травм — одна жінка втратила частину пальця, іншим знадобилася допомога хірургів і накладення швів. Інциденти сталися на курорті Прайя-де-Фігейра, де туристи традиційно відпочивають на воді й часто годують риб прямо в озері.

Загалом за два роки від укусів постраждали щонайменше 94 людини Фото: instagram

Хоча бурий паку не є агресивним за своєю природою і, як правило, харчується горіхами, насінням і зоопланктоном, його сильні щелепи та різцеві зуби можуть завдати серйозної шкоди. Іхтіолог Клебер Матубара з Університету Сан-Паулу пояснила: "Зуби паку напрочуд схожі на людські. Вони досить міцні, щоб розламувати тверді матеріали. В умовах, коли риба звикає до підгодовування людьми, можуть ставатися нещасні випадки".

Зазначається, що риби були завезені в регіон, адже самі по собі вони не зустрічаються в цій зоні. Лише торік у туристичній зоні Боніто зафіксували 64 напади, а цього року вже сталося 30.

Влада вимагає встановити захисні бар'єри й посилити заходи безпеки. Поки що водні розваги припинено, але наземна частина курорту працює. Експерти наголошують, що зміни в поведінці риби, найімовірніше, пов'язані з людським втручанням.

Видання зазначає, що курорт Боніто, який вважають "екотуристичною столицею" Бразилії, раніше приваблював відпочивальників завдяки мальовничій природі, прозорим річкам і концепції сталого туризму.

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