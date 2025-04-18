Люди розлючені: стало відомо, чому зрубали 500-річний дуб за 1 млн фунтів (фото)

Стародавній дуб віком понад 500 років, оцінений в 1 мільйон фунтів стерлінгів, був зрубаний у лондонському районі Енфілд (Англія) за рішенням приватної компанії. Інцидент викликав хвилю обурення з боку екологів, місцевої влади та жителів, які вважають знищення дерева варварством і вимагають пояснень.

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Про це пише Daily Star.

Компанія Mitchells & Butlers (M&B), що управляє рестораном Toby Carvery, який знаходиться поблизу, заявила, що дерево нібито становило загрозу безпеці. Однак Рада Енфілда з цим категорично не згодна. За словами голови ради Ергіна Ербіля, ще в грудні дерево було визнано здоровим і здатним прожити "ще кілька століть".

"Наші експерти провели повне обстеження в грудні й підтвердили, що дерево перебуває в доброму стані. Я повністю не згоден із доводами орендаря про ризики для здоров'я та безпеки", — заявив представник, назвавши вирубку "обурливою".

Рішення про вирубку було ухвалено з метою безпеки співробітників і відвідувачів Фото: тыква

Згідно зі звітом Ради Енфілда від березня 2024 року, дуб вважався "чудовим зразком" з високою екологічною та ландшафтною цінністю. Остання оцінка стану дерева в листопаді 2023 року рекомендувала лише незначну обрізку крони.

Проте в офіційній заяві Mitchells & Butlers стверджується, що рішення про вирубку було ухвалено з метою безпеки співробітників і відвідувачів, посилаючись на висновок підрядників, які вказали на "розколоту і мертву деревину". Пізніше заяву компанії було скориговано і вона стала менш конкретною, залишивши питання без чітких відповідей.

Рослина була занесена до реєстру стародавніх дерев Лісового фонду і мала значний обхват стовбура — шість метрів. Фахівець із дерев Рассел Міллер, застосувавши систему оцінки CAVAT, визначив її вартість у £1 млн і зазначив, що цей дуб був "набагато старішим і ціннішим", ніж знамените дерево Sycamore Gap, зрубане 2023 року.

"Це було незамінне середовище проживання. Усередині дерева жили унікальні екосистеми, що формувалися століттями", — підкреслив Міллер.

Хоча Рада Енфілда подала скаргу в столичну поліцію як на можливий злочин, розслідування було закрито. Поліція класифікувала інцидент як громадянський спір.

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