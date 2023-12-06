Британці спробують "відродити" 200-річне дерево, яке зрізав вандал із бензопилою

Дерево Sycamore Gap обожнювали туристи з усього світу, його показували в голлівудському фільмі "Робін Гуд — принц злодіїв", а також у численних телепередачах.

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Люди в усьому світі сумують через втрату культової пам'ятки після того, як 200-річне дерево було зрубане в Національному парку Нортумберленда (Велика Британія). Співробітники Національного фонду спробують "відродити" культову пам'ятку. Про це пише Daily Express.

У Національному тресті заявили, що є позитивні ознаки того, що насіння та живці, взяті з дерева Sycamore Gap, "дадуть нових нащадків".

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Дерево, що простояло два століття, було зрубане внаслідок акту вандалізму, що розлютило людей. Співробітники Національного фонду зібрали на місці події матеріал, який, як вони сподіваються, буде придатний для розмноження, щоб отримати нові саджанці й дерева.

Офіційні особи заявили, що вони сподіваються, що паростки, схожі на стовбур оригінального дерева, ще можуть вирости. Однак мине три роки, перш ніж вони дізнаються, чи можливо це взагалі.

"Виявивши зрубане дерево, наші співробітники швидко прибули на місце події, щоб зібрати матеріал, який дасть нам змогу розмножити дерево. Ця робота проводиться в нашому спеціалізованому розпліднику для розмноження рідкісних рослин, і хоча зараз не дуже вдалий час року для цього, ми натхненні позитивними ознаками життя й сподіваємося, що понад 30 відсотків зрілого насіння та половина живців виявляться життєздатними. Це означає, що ми зможемо виростити нових нащадків із цього дерева в майбутньому. Ми також сподіваємося, що стовбур оригінального дерева виросте заново, але може пройти до трьох років, перш ніж ми дізнаємося, чи можливо це. Як і в багатьох інших випадках під час відновлення ландшафту, нам потрібно набратися терпіння й дати природі час зробити свою справу", — розповів Енді Джаспер, директор із садів і парків Національного фонду.

Від дерева залишився лише пень Фото: the-times

Знакова пам'ятка здобула популярність після того, як 1991 року її було показано в голлівудському блокбастері "Робін Гуд: Принц злодіїв". Дерево було популярним серед місцевих жителів, а також фотографів і художників.

Співробітники Національного фонду заявив, що він також працює над "гідною даниною поваги" дереву, щоб його спадщина продовжувала жити.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлене кухарями відомого ресторану на Середземному морі.