На Сицилии боссы мафии пытались возродить Коза ностру: полиция задержала более 180 мафиози

Эта операция была самой масштабной с 1984 года, когда по показаниям сицилийского мафиози Томмазо Бушетты арестовали 366 преступников.

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В городе Палермо на Сицилии итальянская полиция провела масштабную операцию против боссов мафии, которые пытались восстановить преступную организацию Cosa nostra. Карабинеры арестовали 181 человека, сообщает итальянское издание Corriere della Sera 11 февраля.

Во время операции карабинеров были избраны меры пресечения 181 подозреваемому: боссам мафии, вымогателям, наркоторговцам и другим причастным к преступной деятельности в важных mandamento — "мафиозных" районах. Их обвиняют в сотнях эпизодов вымогательства, наркоторговли и азартных игр.

Заключенные боссы мафии организовывали переговоры и контролировали наркотрафик с помощью зашифрованных мобильных телефонов. Следователи смогли перехватить разговоры двух мафиози, раскрыть имена собеседников и разоблачить их сеть.

В документах расследования отмечается, что разоблаченные преступники ностальгируют по мафии и боссам Коза ностры прошлого.

"Сегодня одного арестовывают, и он раскаивается; арестовывают другого...жалкий, низкий уровень, но о чем мы говорим? Я всегда надеюсь на будущее для всего Палермо", — говорил босс мафии Бранкаччо Джанкарло Романо, не подозревая, что разговор прослушивает полиция.

В операции принимали участие 1 200 правоохранителей. Мэр Палермо Роберто Лагалла отметил, что "блиц" карабинеров был "историческим ударом по мафии", которая пытается реорганизоваться в разных районах города и пригорода, пишет PalermoToday

"Сегодняшняя операция разоблачает Коза ностру, которая использует новые технологии и обогащается, прежде всего, благодаря торговле наркотиками и вымогательству. По этим причинам муниципальная администрация благодарит полицию, судебную систему и следственные органы за их неутомимую преданность борьбе с организованной преступностью", — сказал мэр.

Журналисты отмечают, что эта операция была самой масштабной с 1984 года, когда за ночь с 28 на 29 сентября в Палермо выдали 366 ордеров на арест мафиози, их подчиненных и заговорщиков. Тогда сицилийский мафиози Томмазо Бушетта нарушил омерту — кодекс молчания — и дал показания против своих сообщников.

Напомним, 29 января СМИ писали, что правительство Италии возмутила немецкая настольная игра о мафии La famiglia. По словам посла Италии в Германии Фабрицио Буччи, игра прославляет преступные кланы и оскорбляет родственников убитых ими итальянцев.

В министерстве юстиции США 9 января сообщали, что лидер японской "Якудзы" Такеши Эбисава признал себя виновным в торговле ядерными материалами с Ираном.