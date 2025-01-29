Настольная игра про мафию La famiglia возмутила власти Италии: запретят ли ее (видео)

Имитирующая войну преступных кланов в 1980-х годах на Сицилии игра задевает чувства родственников убитых мафией итальянцев. Прославление мафии скрывает множество опасностей, заявил посол Италии в Германии Фабрицио Буччи.

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Настольная игра La famiglia, имитирующая войну мафиозных кланов в 1980-х годах на Сицилии, возмутила правительство Италии. Об этом говорится в письме итальянского посла в Германии Фабрицио Буччи для редакции таблоида Bild.

Легкомысленное отношение к мафии представляет двойную опасность, считают власти

В немецкой настольной игре La famiglia (Семья) игроки возглавляют конкурирующие мафиозные кланы на острове Сицилия. В процессе можно взрывать своих врагов.

Родственники убитых мафией итальянцев раскритиковали новую игру, правительство Италии также выразило недовольство. Сицилийские политики настаивают, чтобы продажи итальянской версии игры прекратились.

"Мафия никогда не должна восприниматься как игра", — подчеркнул Буччи.

Легкомысленное отношение к мафии, по словам дипломата, представляет двойную опасность. Во-первых, это создает угрозу свести сложные вопросы к поверхностным и стереотипным представлениям, а во-вторых оскорбляет чувства людей, которые каждый день пытаются побороть мафию и иногда отдают за это свои жизни.

Итальянская газета Corriere della Sera приводит возмущенную реакцию сестры магистрата Джованни Фальконе, убитого мафией в 1992 году.

"Я не понимаю, как вообще додумались создать подобную игру. Вы же играете на чувствах тех, кто отдал свою жизнь службе государству. Мафия причинила Сицилии столько страданий, как и всей Италии. Такая игра оскорбляет память людей, которые внесли свой вклад в освобождение этой земли", — заявила она.

Посол Буччи добавил, что в молодых поколениях нужно пробуждать не прославление преступников, а гражданскую смелость для борьбы с криминальными организациями.

Создатель игры Максимилиан Тиль выразил сожаление по поводу реакции людей на его творение.

"Мне очень жаль, если игра кого-то задела. Это никогда не было и не будет моей целью", — заявил он.

Напомним, полицейские в Италии арестовали католическую монахиню, подозреваемую в ряде преступлений, связанных с мафией. Ей вменяют пособничество и подстрекательство к вымогательству, торговлю наркотиками, отмывание денег и прочие деяния.

Фокус ранее писал о задержании во Франции лидера итальянской мафии Марко Радуано. Он сбежал из тюрьмы на острове Сардиния в феврале 2023 года с помощью простыней.