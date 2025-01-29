Настільна гра про мафію La famiglia обурила владу Італії: чи заборонять її (відео)

Гра, що імітує війну злочинних кланів у 1980-х роках на Сицилії, ображає родичів убитих мафією італійців. Прославлення мафії приховує безліч небезпек, заявив посол Італії в Німеччині Фабріціо Буччі.

Related video

Настільна гра La famiglia, що імітує війну мафіозних кланів у 1980-х роках на Сицилії, обурила уряд Італії. Про це йдеться в листі італійського посла в Німеччині Фабріціо Буччі для редакції таблоїда Bild.

Легковажне ставлення до мафії становить подвійну небезпеку, вважає влада

У німецькій настільній грі La famiglia (Сім'я) гравці очолюють мафіозні клани-конкуренти на острові Сицилія. У процесі можна підривати своїх ворогів.

Родичі вбитих мафією італійців розкритикували нову гру, уряд Італії також висловив невдоволення. Сицилійські політики наполягають, щоб продажі італійської версії гри припинилися.

"Мафія ніколи не повинна сприйматися як гра", — наголосив Буччі.

Легковажне ставлення до мафії, за словами дипломата, становить подвійну небезпеку. По-перше, це створює загрозу звести складні питання до поверхневих і стереотипних уявлень, а по-друге, ображає почуття людей, які щодня намагаються побороти мафію й іноді віддають за це свої життя.

Італійська газета Corriere della Sera наводить обурену реакцію сестри магістрата Джованні Фальконе, убитого мафією 1992 року.

"Я не розумію, як взагалі додумалися створити подібну гру. Ви ж граєте на почуттях тих, хто віддав своє життя службі державі. Мафія заподіяла Сицилії стільки страждань, як і всій Італії. Така гра ображає пам'ять людей, які зробили свій внесок у звільнення цієї землі", — заявила вона.

Посол Буччі додав, що в молодих поколіннях потрібно пробуджувати не прославлення злочинців, а громадянську сміливість для боротьби з кримінальними організаціями.

Творець гри Максиміліан Тіль висловив жаль з приводу реакції людей на його творіння.

"Мені дуже шкода, якщо гра когось зачепила. Це ніколи не було і не буде моєю метою", — заявив він.

Нагадаємо, поліцейські в Італії заарештували католицьку черницю, підозрювану в низці злочинів, пов'язаних із мафією. Їй закидають пособництво і підбурювання до вимагання, торгівлю наркотиками, відмивання грошей та інші діяння.

Фокус раніше писав про затримання у Франції лідера італійської мафії Марко Радуано. Він втік із в'язниці на острові Сардинія в лютому 2023 року за допомогою простирадл.