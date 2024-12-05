Наркотики, вымогательство, в свободное время — работа арбитром: в Италии арестовали монахиню

Журналисты рассказывают, что монахиня была арестована за целый ряд преступлений. Благодаря работе волонтером в тюрьмах, она передавала сообщения членов преступного синдиката и была посредником между заключенными и тюремной администрацией.

На севере Италии во время облавы арестовали католическую монахиню за совершение ряда преступлений. Сейчас она находится под домашним арестом, сообщает CNN.

"Католическая монахиня из Института сестер милосердия Милана была среди 25 человек, арестованных рано утром в четверг за целый ряд преступлений, связанных с мафией, включая пособничество и подстрекательство к вымогательству, торговлю наркотиками, хранение краденого, ростовщичество, налоговые преступления и отмывание денег", — рассказали журналисты.

Отмечается, что 57-летняя сестра Анна Донелли была известна как "сестра Коллина". Она работала волонтером в нескольких тюрьмах в городе Брешия и его окрестностях. Ее обвиняют в посредничестве при передаче сообщений и приказов между боссами внутри организации и исполнителями итальянского организованного преступного синдиката "Ндрангета" на юге страны. Также монахиня "работала посредником между тюремной администрацией и заключенными", а в свободное время выполняла функции футбольного судьи.

"Она передавала приказы, распоряжения, оказывала моральную и материальную помощь сообщникам, получая взамен от заключенных полезную информацию для лучшего планирования преступных стратегий", — заявил прокурор Франческо Прете на пресс-конференция, на которой было объявлено об арестах в четверг.

Во время операции, проведенной с привлечением 300 сотрудников отдела по борьбе с мафией и специальных полицейских собак было изъято в общей сложности 1,8 млн евро, оружие, наркотики и арестовано 25 человек.

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