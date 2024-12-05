Наркотики, вимагання, у вільний час — робота арбітром: в Італії заарештували черницю

Журналісти розповідають, що черниця була заарештована за цілу низку злочинів. Завдяки роботі волонтером у в'язницях, вона передавала повідомлення членів злочинного синдикату та була посередником між ув'язненими та тюремною адміністрацією.

На півночі Італії під час облави заарештували католицьку черницю за скоєння низки злочинів. Наразі вона перебуває під домашнім арештом, повідомляє CNN.

"Католицька монахиня з Інституту сестер милосердя Мілану була серед 25 осіб, заарештованих рано вранці в четвер за цілу низку злочинів, пов'язаних з мафією, включаючи пособництво та підбурювання до вимагання, торгівлю наркотиками, зберігання краденого, лихварство, податкові злочини та відмивання грошей", — розповіли журналісти.

Зазначається, що 57-річна сестра Ганна Донеллі була відома як "сестра Колліна". Вона працювала волонтером у кількох в'язницях у місті Брешія та його околицях. Її звинувачують у посередництві при передачі повідомлень і наказів між босами всередині організації та виконавцями італійського організованого злочинного синдикату "Ндрангета" на півдні країни. Також черниця "працювала посередником між тюремною адміністрацією та ув'язненими", а у вільний час виконувала функції футбольного судді.

"Вона передавала накази, розпорядження, надавала моральну та матеріальну допомогу спільникам, отримуючи натомість від ув'язнених корисну інформацію для кращого планування злочинних стратегій", — заявив прокурор Франческо Прете на пресконференції, на якій було оголошено про арешти у четвер.

Під час операції, проведеної із залученням 300 співробітників відділу боротьби з мафією та спеціальних поліцейських собак було вилучено загалом 1,8 млн євро, зброю, наркотики та заарештовано 25 осіб.

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