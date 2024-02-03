Утік із в'язниці за допомогою простирадл: у Франції затримали боса італійської мафії (відео)

Марко Радуано відбував 24-річний термін ув'язнення за торгівлю наркотиками та інші злочини.

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Лідера італійської мафії, який утік із в'язниці на острові Сардинія, вдалося затримати у Франції, де його спіймали під час спроби втечі. Про це повідомляє видання CNN.

Марко Радуано був затриманий на острові Корсика, підтвердили офіційні джерела з Франції та Італії. Його ім'я фігурувало в списку найбільш розшукуваних злочинців Європи, наданому Європолом.

Згідно з інформацією від Європолу, Марко Радуано був засуджений до 24 років позбавлення волі за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків та інші протиправні діяння.

У лютому 2023 року він втік із в'язниці за допомогою простирадл, які він перетворив на мотузки, щоб спуститися по стіні.

У четвер Радуано затримали в Альєрії, де він вечеряв у ресторані в компанії молодої жінки.

Італійська влада оголосила, що поблизу Гранади на півдні Іспанії також було затримано близького помічника Радуано на ім'я Джанлуїджі Трояно.

40-річного Радуано вважають босом злочинного синдикату Фоджа, який іноді називають четвертою мафією Італії — після більш відомих організацій Сицилії, Калабрії та Неаполя.

Нагадаємо, що активи на суму 98 мільйонів євро було конфісковано під час мафіозної операції, яку провела 6 жовтня фінансова поліція міста Катанія на Сицилії.

А наприкінці вересня 2023 року в лікарні помер бос італійської мафії Маттео Мессіна Денаро, який був засуджений за десятки вбивств, зокрема провідних прокурорів Італії Джованні Фальконе та Паоло Борселліно в 1992 роках, терористичні напади в Римі, Мілані, Флоренції. Він був заарештований у січні цього року після 30 років переховування. Однак на момент арешту вже хворів на рак, тому його навіть не встигли засудити.