На Сицилії боси мафії намагалися відродити Коза ностру: поліція затримала понад 180 мафіозі

Ця операція була наймасштабнішою з 1984 року, коли за свідченнями сицилійського мафіозі Томмазо Бушетти заарештували 366 злочинців.

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У місті Палермо на Сицилії італійська поліція провела масштабну операцію проти босів мафії, які намагалися відновити злочинну організацію Cosa nostra. Карабінери заарештували 181 особу, повідомляє італійське видання Corriere della Sera 11 лютого.

Під час операції карабінерів було обрано запобіжні заходи 181 підозрюваному: босам мафії, здирникам, наркоторговцям та іншим причетним до злочинної діяльності у важливих mandamento — "мафіозних" районах. Їх звинувачують у сотнях епізодів здирництва, наркоторгівлі та азартних ігор.

Ув'язнені боси мафії організовували перемовини та контролювали наркотрафік за допомогою зашифрованих мобільних телефонів. Слідчі змогли перехопити розмови двох мафіозі, розкрити імена співрозмовників та викрити їхню мережу.

У документах розслідування зазначається, що викриті злочинці ностальгують за мафією та босами Коза ностри минулого.

"Сьогодні одного арештовують, і він кається; арештовують іншого…жалюгідний, низький рівень, але про що ми говоримо? Я завжди сподіваюся на майбутнє для всього Палермо", — казав бос мафії Бранкаччо Джанкарло Романо, не підозрюючи, що розмову прослуховує поліція.

В операції брали участь 1 200 правоохоронців. Мер Палермо Роберто Лагалла зазначив, що "бліц" карабінерів був "історичним ударом до мафії", яка намагається реорганізуватися в різних районах міста та передмістя, пише PalermoToday

"Сьогоднішня операція викриває Коза ностру, яка використовує нові технології та збагачується, перш за все, завдяки торгівлі наркотиками та здирництву. З цих причин муніципальна адміністрація дякує поліції, судовій системі та слідчим органам за їх невтомну відданість боротьбі з організованою злочинністю", — сказав мер.

Журналісти зазначають, що ця операція була наймасштабнішою з 1984 року, коли за ніч з 28 на 29 вересня в Палермо видали 366 ордерів на арешт мафіозі, їхніх підлеглих і змовників. Тоді сицилійській мафіозі Томмазо Бушетта порушив омерту — кодекс мовчання — і дав свідчення проти своїх спільників.

Нагадаємо, 29 січня ЗМІ писали, що уряд Італії обурила німецька настільна гра про мафію La famiglia. За словами посла Італії в Німеччині Фабріціо Буччі, гра прославляє злочинні клани та ображає родичів убитих ними італійців.

В міністерстві юстиції США 9 січня повідомляли, що лідер японської "Якудзи" Такеші Ебісава визнав себе винним у торгівлі ядерними матеріалами з Іраном.