Ідентифікуватимуть здатних на злочин: Велика Британія створює інструмент "прогнозування вбивств"

Уряд Великої Британії розробляє програму "прогнозування вбивств", яка зможе використовувати особисті дані осіб, які вже "засвітилися" у зведеннях поліції та кримінальних справах у судах, щоб передбачити скоєння ними злочинів у майбутньому.

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Про це повідомляє The Guardian.

Велика Британія створює інструмент "прогнозування вбивств" для ідентифікації людей, які, швидше за все, готові вбити

Над проєктом Statewatch працює група дослідників, які використовують алгоритми для аналізу інформації тисяч людей, зокрема, жертв злочинів. Вони намагаються визначити тих, хто має найбільший ризик вчинення серйозних насильницьких злочинів.

Спочатку схема мала назву "проєкт прогнозування вбивств", але згодом цю назву змінили на "обмін даними для покращення оцінки ризику". Міністерство юстиції сподівається, що проект допоможе підвищити громадську безпеку. Втім, критики називають проєкт "страшним і антиутопічним".

Розробники Statewatch кажуть, що дані від людей, не засуджених за жодні кримінальні злочини, будуть використовуватися як частина проєкту, включаючи особисту інформацію про самоушкодження та подробиці, що стосуються домашнього насильства. Офіційні особи проти такого включення в проєкт, вони вважають, що у списках мають бути лише ті, хто має принаймні одну кримінальну судимість.

У Міністерстві юстиції заявляють, що ця схема "переглядатиме характеристики правопорушника, які підвищують ризик вчинення вбивства", і "досліджуватиме альтернативні та інноваційні методи дослідження даних для оцінки ризику вбивства".

Проєкт був замовлений офісом прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Типи інформації, що обробляється, включають імена, дати народження, стать і етнічну приналежність, а також номер, який ідентифікує людей на національному комп’ютері поліції.

Твердження Statewatch про використання даних невинних людей і тих, хто звернувся до поліції за допомогою, ґрунтується на частині угоди про обмін даними між Міністерством юстиції та GMP.

Представник Міністерства юстиції сказав: "Цей проєкт проводиться лише для дослідницьких цілей. Його було розроблено з використанням наявних даних Служби в’язниць і пробації Її Величезності та поліції про засуджених правопорушників, щоб допомогти нам краще зрозуміти ризик людей, які перебувають на умовному терміні, вчинити серйозне насильство. Звіт буде опубліковано в належний час".

Офіційні особи кажуть, що в’язнична служба та служба пробації вже використовують інструменти оцінки ризиків, і цей проєкт дозволить побачити, чи покращить оцінку ризику додавання нових джерел даних із даних поліції та місць позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше нахабні грабіжники похвалилися своєю здобиччю в Instagram і були заарештовані. Влада США повідомила про ухвалення вироків трьом злочинцям, які вчинили зухвале пограбування ювелірного бутіка в Беверлі-Гіллз на суму 2,6 мільйона доларів.