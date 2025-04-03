Женщина съела 80 устриц за один присест: финал удивил всех (видео)

Жительница Лондона (Англия) по имени Джорджина взбудоражила соцсети, устроив эпичный обед в ресторане Wright Brothers. Женщина заказала 80 устриц — и съела их за один присест, под прицелом камеры.

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Свой поход в ресторан британка показала в TikTok. Ролик стал вирусным и быстро набрал почти 40 млн просмотров. Примечательно, что публику в интернете поразило вовсе не ее аппетитное достижение, а выставленный ей счет.

В своем видео Джорджина бодро сообщает официанту: "80 устриц, пожалуйста". Его ошеломленная реакция не заставила себя ждать: "80 устриц?", — переспросил он, надеясь, возможно, на шутку. Но нет, она была полна решимости.

С лимоном, табаско и соусом миньонет Джорджина поочередно "освобождала" раковины, описывая морепродукты как "потрясающие". В конце она даже подколола официанта: "Я могла бы съесть больше, если бы не завтракала", — на что он честно признался: "Это впечатляет".

Сюрприз ожидал зрителей в финале: все 80 устриц обошлись Джорджине всего в 80 фунтов стерлингов — благодаря ресторанной акции "устрица за фунт", действующей по будням и воскресеньям. Это вызвало волну обсуждений в комментариях: одни аплодировали находчивости блогерши, другие сочувствовали кухонному персоналу:

"Я когда-то работала в устричном баре. Если бы вы заказали это у меня, я бы просто заплакала и ушла",

"С таким заказом мы бы точно ушли в минус — если только клиент не берет бокал вина и пару горячих блюд вдогонку".

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