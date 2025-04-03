Жінка з'їла 80 устриць за один присід: фінал здивував усіх (відео)

Мешканка Лондона (Англія) на ім'я Джорджина розбурхала соцмережі, влаштувавши епічний обід у ресторані Wright Brothers. Жінка замовила 80 устриць — і з'їла їх за один присід, під прицілом камери.

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Свій похід до ресторану британка показала в TikTok. Ролик став вірусним і швидко набрав майже 40 млн переглядів. Примітно, що публіку в інтернеті вразило зовсім не її апетитне досягнення, а виставлений їй рахунок.

У своєму відео Джорджина бадьоро повідомляє офіціантові: "80 устриць, будь ласка". Його приголомшена реакція не змусила себе чекати: "80 устриць?", — перепитав він, сподіваючись, можливо, на жарт. Але ні, вона була сповнена рішучості.

З лимоном, табаско і соусом міньйонетом Джорджина по черзі "звільняла" мушлі, описуючи морепродукти як "приголомшливі". Наприкінці вона навіть підколола офіціанта: "Я могла б з'їсти більше, якби не снідала", — на що він чесно зізнався: "Це вражає".

Сюрприз чекав на глядачів у фіналі: всі 80 устриць обійшлися Джорджині лише у 80 фунтів стерлінгів — завдяки ресторанній акції "устриця за фунт", яка діє в будні та неділі. Це викликало хвилю обговорень у коментарях: одні аплодували винахідливості блогерки, інші співчували кухонному персоналу:

"Я колись працювала в устричному барі. Якби ви замовили це в мене, я б просто заплакала і пішла",

"З таким замовленням ми б точно пішли в мінус — якщо тільки клієнт не бере келих вина і пару гарячих страв навздогін".

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