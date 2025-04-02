Друзі непомітно для всіх облаштували "таємну квартиру" в торговому центрі (фото)

Група художників чотири роки таємно жила в саморобній квартирі, захованій у технічних коридорах торгового центру в США. Їхня історія лягла в основу нового документального фільму.

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Про це пише Business Insider.

На початку 2000-х художниця Адріана Вальдес Янг почула по радіо рекламу нового розкішного торгового центру Providence Place в Род-Айленді (США) і раптово надихнулася думкою оселитися в ньому. Те, що починалося як жарт, вилилося в по-справжньому унікальний арт-проект: протягом чотирьох років група художників таємно жила в імпровізованій квартирі просто всередині супермаркету.

Адріана та її тодішній чоловік Майкл Таунсенд, також художник, облаштували приховане житло в технічному коридорі комплексу, пронісши туди меблі, килими, антикварні речі та навіть ігрову приставку PlayStation. Квартира слугувала місцем зустрічей для обговорення проєктів і своєрідним протестом проти витіснення арт-спільнот із центру міста.

Providence Place у Род-Айленді Фото: Jeremy Workman

Історія таємного життя подружжя та їхніх друзів лягла в основу документального фільму Джеремі Воркмана "Таємна квартира в торговельному центрі", який зараз демонструється в Нью-Йорку і Провіденсі. У квітні картина вийде в широкий прокат.

За словами самих учасників, квартира нагадувала затишний притулок — попри бетонні стіни та відсутність вікон.

"Це було одночасно як в'язниця і як повна свобода", — згадує Вальдес Янг.

Таунсенд проводить екскурсію закритою квартирою всередині торгового центру Providence Place Mall Фото: Michael Townsend

Однак таємне стало явним. За кілька років охорона почала підозрювати недобре, а одного разу, коли Таунсенд вирішив показати притулок гостю з іншого міста, їх заскочили зненацька і вивели з території. Таунсенду довічно заборонили вхід до торгового центру, а квартиру назавжди закрили.

Проте з виходом фільму історія отримала новий виток: за повідомленнями The Providence Journal, Таунсенд нещодавно побував на показі картини в тому самому торговому центрі.

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