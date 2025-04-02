Друзья незаметно для всех обустроили "тайную квартиру" в торговом центре (фото)

Группа художников четыре года тайно жила в самодельной квартире, спрятанной в технических коридорах торгового центра в США. Их история легла в основу нового документального фильма.

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Об этом пишет Business Insider.

В начале 2000-х художница Адриана Вальдес Янг услышала по радио рекламу нового роскошного торгового центра Providence Place в Род-Айленде (США) и внезапно вдохновилась мыслью поселиться в нем. То, что начиналось как шутка, вылилось в по-настоящему уникальный арт-проект: на протяжении четырех лет группа художников тайно жила в импровизированной квартире прямо внутри супермаркета.

Адриана и ее тогдашний муж Майкл Таунсенд, также художник, обустроили скрытое жилище в техническом коридоре комплекса, пронеся туда мебель, ковры, антикварный вещи и даже игровую приставку PlayStation. Квартира служила местом встреч для обсуждения проектов и своеобразным протестом против вытеснения арт-сообществ из центра города.

Providence Place в Род-Айленде Фото: Jeremy Workman

История тайной жизни супругов и их друзей легла в основу документального фильма Джереми Уоркмана "Тайная квартира в торговом центре", который сейчас демонстрируется в Нью-Йорке и Провиденсе. В апреле картина выйдет в широкий прокат.

По словам самих участников, квартира напоминала уютное убежище — несмотря на бетонные стены и отсутствие окон.

"Это было одновременно как тюрьма и как полная свобода", — вспоминает Вальдес Янг.

Таунсенд проводит экскурсию по закрытой квартире внутри торгового центра Providence Place Mall Фото: Michael Townsend

Однако тайное стало явным. Через несколько лет охрана начала подозревать неладное, а однажды, когда Таунсенд решил показать убежище гостю из другого города, они были застигнуты врасплох и выведены с территории. Таунсенду пожизненно запретили вход в торговый центр, а квартиру навсегда закрыли.

Тем не менее, с выходом фильма история обрела новый виток: по сообщениям The Providence Journal, Таунсенд недавно побывал на показе картины в том самом торговом центре.

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