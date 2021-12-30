Исчезали еще до астероида. Палеонтологи рассказали, как на самом деле вымерли динозавры

Новое исследование ученых показало, что процесс вымирания динозавров начался еще до того, как произошло столкновение Земли с астероидом.

Несмотря на множество проведенных исследований, ученые до сих пор продолжают изучать мел-палеогеновое вымирание — одно из пяти великих массовых вымираний, произошедших на границе мелового и палеогенового периода, частью которого является вымирание нептичьих динозавров, пишет Inverse.

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Эта катастрофа произошла около 66 миллионов лет назад и уничтожила 75 % жизни на Земле. Однако недавнее исследование ученых предоставило новые подсказки, свидетельствующие о том, что массовое вымирание произошло не внезапно, а постепенно. Полученные результаты довольно сильно шокировали палеонтологов.

Что выяснили ученые?

Согласно исследованию, разнообразие динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад — за целых 10 миллионов лет до столкновения с легендарным астероидом.

[ + – ] Иллюстрация удара Чикшулуб, который способствовал гибели динозавров

В исследовании также рассматривается происхождение массового вымирания и предлагаются новые "виновники" события, не связанные с астероидом.

Двумя наиболее важными факторами, вызвавшими глобальное вымирание, по мнению исследователей, были:

Изменение климата; Исчезающее разнообразие травоядных динозавров.

Ученые объясняют, что задолго до падения астероида, динозавры уже начали проигрывать гонку за выживание. Причем этот упадок было настолько серьезным, что к моменту падения астероида на Земле остался только один вид тираннозавров.

Как палеонтологи пришли к такому выводу?

Ведущий автор исследования палеонтолог Фабьен Кондамин из Национального центр научных исследований Франции и его команда использовали набор данных, собранный из 1600 окаменелостей 247 видов динозавров из шести наиболее распространенных семейств, включая тираннозавров и гадрозавров, питающихся растениями.

[ + – ] Ученые объясняют, что задолго до падения астероида, динозавры уже начали проигрывать гонку за выживание

Используя инструмент под названием PyRate, они проанализировали скорость появления новых видов и вымирания из летописей окаменелостей. А затем определили влияние внешних факторов, таких как видовое разнообразие и изменение температуры, на динозавров в целом.

Результаты работы подтверждают версию, согласно которой долгосрочные изменения окружающей среды и исчезающее разнообразие привели к тому, что динозавры могли исчезнуть даже до падения астероида.

Напомним, что ранее в ходе раскопок в штате Миссури ученые обнаружили кости утконосого динозавра. Длина взрослого Parrosaurus missouriensis составляла 7 м от головы до хвоста, вес — около 4 т, а его ключевым отличием были маленькие зубы, количество которых могло достигать 1000.

А вот в Китае палеонтологи недавно наткнулись на хорошо сохранившийся эмбрион овирапторозавра, который сильно отличался своей позой, ранее не встречавшейся у нептичьих динозавров. Как отмечают эксперты, это первое открытие эмбриона динозавра в позе, характерной для современных эмбрионов птиц.