Компания NVIDIA превысила стоимость Amazon и Google: впереди планка в 2 трлн долларов

По сравнению с другими технологическими компаниями NVIDIA растет крайне быстро. В прошлом ее рост обеспечивал майнинг, сейчас это ускорители для искусственного интеллекта.

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14 февраля, через день после превышения стоимости Amazon, акции NVIDIA выросли еще 2,5%, это позволило компании превысить стоимость Alphabet (материнской компании Google). Об этом сообщает издание Bloomberg.

Акции NVIDIA выросли в среду, и закрылись с рыночной капитализацией компании около $1,83 трлн, — больше, чем стоимость поискового гиганта в $1,82 трлн. Благодаря этому производитель микросхем стал четвертой по стоимости компанией в мире. Следующей ступенькой для роста NVIDIA является Saudi Aramco, стоимость которой оценивается примерно в 2 триллиона долларов.

NVIDIA обогнала Alphabet Фото: Bloomberg

В этом году рост NVIDIA можно назвать взрывным. Акции выросли примерно на 49% и прибавили около 602 миллиардов долларов в цене благодаря огромному спросу на ускорители, которые обеспечивают центры обработки данных, выполняющие сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений ИИ. Другие технологические компании с большой капитализацией уже объявили о прибыли, NVIDIA планирует опубликовать отчет 21 февраля.

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Аналитики Уолл-стрит видят признаки постоянного высокого спроса на ускорители ИИ H100 от NVIDIA. Продажи дизайнера чипов были обусловлены затратами на искусственный интеллект его крупнейшими клиентами, в частности Microsoft и Meta.

По крайней мере пять брокеров повысили целевые цены на NVIDIA в этом месяце. Аналитики в среднем повысили оценки дохода компании за 2024 год более чем на 100% за последние 12 месяцев.

Рост NVIDIA по сравнению с другими компаниями по сравнению с другими компаниями Фото: Bloomberg

Несмотря на то, что лихорадка искусственного интеллекта привела к росту акций технологических компаний, которые были связаны с этой технологией, NVIDIA является одной из немногих компаний, которая продемонстрировала значительный рост доходов от искусственного интеллекта.

AMD еще далеко до NVIDIA, но компания пытается не отставать в области ИИ. Недавно AMD приобрела компанию Nod.ai, которая будет обеспечивать программные решения для реализации возможностей ИИ-ускорителей. Но в то время, как NVIDIA увеличила свою прибыль за прошлый год на 100%, AMD потеряла 18%, несмотря на наличие в продуктовой линейке производителя решений для ИИ и нейросетей.