AMD будет бороться с NVIDIA за искусственный интеллект: куплен особый стартап Nod.ai (видео)

Команда стартапа поможет лучшей адаптации продуктов AMD для больших языковых моделей и искусственного интеллекта.

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Компания AMD, которая известна своими процессорами и графическими картами, объявила о приобретении в области искусственного интеллекта Nod.ai, что должно помочь производителю полупроводников предоставлять лучшие услуги для клиентов, стремящихся разрабатывать продукты на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В пресс-релизе отмечается, что покупка Nod.ai привлечет в AMD опытную команду, которая разработала ведущую в отрасли программную технологию, ускоряющую развертывание решений искусственного интеллекта, оптимизированных для ускорителей центров обработки данных AMD Instinct, процессоров Ryzen AI, процессоров EPYC, SoC Versal и Radeon.

Покупка Nod.ai поможет популяризировать ускоритель AMD Instinct MI300 Фото: Скриншот

Как отмечают эксперты портала The Decoder, основная причина приобретения этого популярного стартапа, предоставляющего продукты с открытым исходным кодом, в стремлении AMD хоть как-то догнать NVIDIA в сфере искусственного интеллекта. Дело в том, что практически все компании, которые так или иначе работают в сфере ИИ, пользуются графическими ускорителями от NVIDIA, в частности активно закупают модель H100 по цене в $40 тыс. за штуку.

NVIDIA H100 используют все ведущие компании по разработке ИИ Фото: NVIDIA

Благодаря успехам в сегменте ИИ компания NVIDIA смогла увеличить свою прибыль за прошлый год на 100%, в то же время, как прибыль AMD снизилась на 18%, несмотря на наличие в линейке производителя решений для разработки нейросетей.

Издание отмечает, что в стартапе Nod.ai разработали программное обеспечение для автоматизации SHARK. Эта платформа для высокопроизводительного машинного обучения обеспечивает эффективную реализацию моделей искусственного интеллекта в различных продуктах AMD — от центров обработки данных до периферийных устройств и конечных точек. Благодаря SHARK сокращается трудоемкая ручная оптимизация.

Эксперты издания отмечают, что подобный ход AMD может сработать. Дело в том, что оборудование NVIDIA дорогое, а ускорителей искусственного интеллекта не хватает. Такие крупные компании, как Microsoft и OpenAI, ищут альтернативы, в том числе думают о производстве собственных процессоров для ИИ. Если AMD предложит компаниям в сфере ИИ достойную по цене и возможностям альтернативу, то сможет догнать своего главного конкурента.

Будущие продукты NVIDIA для искусственного интеллекта Фото: NVIDIA

Однако, как отмечают в The Decoder, в компании NVIDIA не собирается этого дожидаться и на недавней презентации для инвесторов сообщили, что планируют перейти на ежегодные выпуски нового оборудования для искусственного интеллекта, анонсировав появление ускорителей Hopper GH200 и Blackwell GB200 с 2024 по 2025 год, а графического процессора GX200.

Презентация AMD Instinct MI300 для обучения больших языковых моделей

Ранее Фокус сообщал, что Китай останется без чипов для ИИ от NVIDIA. Министерство торговли будет требовать специальную лицензию для поставок процессоров NVIDIA за рубеж.