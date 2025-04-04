За межами імперії: на півночі Німеччини знайшли велике римське поселення (фото)

Археологи, що працюють на північному заході Німеччини, виявили сліди великого поселення римської епохи за межами кордонів Римської імперії. Це місце, розташоване біля річки Ліппе, знаходиться поруч з колишнім табором римських легіонерів в Анрепені, який використовували на початку I століття н. е.

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Про це пише Heritage Daily.

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Розкопки під керівництвом Регіональної асоціації Вестфалія-Ліппе (LWL) виявили численні фермерські садиби у Великій Німеччині, регіоні, який Рим залишив після битви в Тевтобурзькому лісі у 9 році нашої ери.

Дослідники виявили три окремі фермерські комплекси приблизно в 144 км від табору Limes Germanicus, що свідчить про більш обширне і організоване поселення, ніж вважалося раніше.

Одна з садиб, розташована на сході, має центральну житлову споруду, оточену великим внутрішнім двором. Археологи ідентифікували його планування через отвори від стовпів, які залишаються видимими у вигляді зміни кольору ґрунту. Ще одна садиба на південному заході все ще досліджується, де піч зі слідами кольорового металу вказує на місцеве ювелірне виробництво.

Особливо примітною знахідкою на цьому місці є камея із зображенням Меркурія, римського бога, що асоціюється з торгівлею та комунікацією Фото: LWL/A. Madziala

Монети та керамічні артефакти, знайдені на цьому місці, можуть допомогти встановити чіткі часові межі.

"Це може прояснити наше питання про те, чи існували вони одночасно, чи представляють одне поселення, яке з часом змінювало своє місце розташування", — сказав доктор Свен Шпіонг з Археологічного центру LWL в Білефельді. Дерев'яні споруди цього періоду часто потребували періодичного переміщення через гниття.

Особливо примітною знахідкою на цьому місці є камея із зображенням Меркурія, римського бога, що асоціюється з торгівлею та комунікацією. Артефакт виявили у схожій на погріб споруді поблизу двох садиб. Крім того, археологи виявили повністю неушкоджений ніж, прикрашений латунними смужками.

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Це відкриття проливає нове світло на взаємодію між Римом і місцевим населенням за межами імперії, демонструючи тривалий вплив римської культури в регіоні.

Раніше Фокус писав про стародавній артефакт, який знайшли на Балтійському узбережжі у Польщі. Вчені виявили кинджал галльштатської культури, якому майже 2800 років.

Також ми розповідали про знайдені у Німеччині кинджали яким 3000 років. Відкриття сталося поблизу Кутенхольца, муніципалітету в районі Штаде.