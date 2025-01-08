"Разжигает ненависть": премьер-министр Испании упомянул Маска в речи про фашизм

Комментарии Педро Санчеса прозвучали после того, как лидеры ЕС президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обвинили Маска в прямом вмешательстве во внутренние дела Европы.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что владелец Tesla и миллиардер Илон Маск "разжигает ненависть", став последним европейским лидером, раскритиковавшим вмешательство соратника Дональда Трампа в дела ЕС. Об этом пишет Daily Mail.

Речь премьер-министра Педро Санчеса

Маск, которому предстоит занять одну из важных должностей в администрации Трампа, вызвал гнев по всей Европе серией нападок на лидеров континента, в том числе на канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Санчес высказался о миллиардере, работающем в сфере технологий, во время речи, посвященной началу официальных мероприятий, посвященных 50-й годовщине смерти диктатора Франсиско Франко.

Испанский фашистский диктатор правил Испанией железной рукой с 1936 по 1975 год, после чего страна вернулась к демократии.

Санчес обвинил Маска в руководстве "международным реакционным" движением, которое "открыто нападает на наши институты, разжигает ненависть и открыто призывает к поддержке наследников нацизма на предстоящих выборах в Германии".

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Все это проблема, вызов, задача, которая должна бросить вызов всем нам, кто верит в демократию", — добавил премьер-министр на мероприятии в мадридском Музее искусств королевы Софии, где хранится картина Пабло Пикассо "Герника", одна из самых известных антифранкистских работ.

"Автократические режимы наступают на другом конце света", — сказал Санчес, предупредив, что "фашизм, который, как мы думали, остался позади, теперь стал третьей политической силой в Европе", имея в виду крайне правые партии, набравшие силу по всему континенту.

Днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: "Десять лет назад кто мог себе представить, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и напрямую вмешается в выборы, в том числе в Германии".

Шольц, которого Маск назвал "дураком" после распада его коалиционного правительства в ноябре, заявил на выходных, что он сохраняет хладнокровие по отношению к критическим личным комментариям американского технологического магната.

Однако он добавил, что его беспокоит то, что Маск, поддержавший АдГ в своей статье в крупной немецкой газете в прошлом году, пытается вмешаться в выборы, поддерживая крайне правых.

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц также назвал высказывания Маска "навязчивыми и претенциозными", а вице-канцлер Роберт Хабек предупредил его: "Руки прочь от нашей демократии, мистер Маск!"

Тем временем премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил в понедельник, что его тревожит тот факт, что Маск, "человек с огромным доступом к социальным сетям", может быть настолько вовлечен во внутренние дела других стран.

Напомним, 8 января Илон Маск напал на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который подал в отставку. Трюдо заявил, что Канада не присоединится к США, на что миллиардер назвал его "девчонкой" и заявил, что он больше "не является губернатором Канады".