"Розпалює ненависть": прем'єр-міністр Іспанії згадав Маска в промові про фашизм

Коментарі Педро Санчеса прозвучали після того, як лідери ЄС президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватили Маска в прямому втручанні у внутрішні справи Європи.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що власник Tesla і мільярдер Ілон Маск "розпалює ненависть", ставши останнім європейським лідером, який розкритикував втручання соратника Дональда Трампа у справи ЄС. Про це пише Daily Mail.

Промова прем'єр-міністра Педро Санчеса

Маск, якому належить обійняти одну з важливих посад в адміністрації Трампа, викликав гнів у всій Європі серією нападок на лідерів континенту, зокрема на канцлера Німеччини Олафа Шольца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Санчес висловився про мільярдера, який працює у сфері технологій, під час промови, присвяченій початку офіційних заходів, присвячених 50-й річниці смерті диктатора Франсиско Франко.

Іспанський фашистський диктатор правив Іспанією залізною рукою з 1936 до 1975 року, після чого країна повернулася до демократії.

Санчес звинуватив Маска в керівництві "міжнародним реакційним" рухом, який "відкрито нападає на наші інститути, розпалює ненависть і відкрито закликає до підтримки спадкоємців нацизму на майбутніх виборах у Німеччині".

Ілон Маск і Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Усе це проблема, виклик, завдання, яке має кинути виклик усім нам, хто вірить у демократію", — додав прем'єр-міністр на заході в мадридському Музеї мистецтв королеви Софії, де зберігається картина Пабло Пікассо "Герніка", одна з найвідоміших антифранкістських робіт.

"Автократичні режими наступають на іншому кінці світу", — сказав Санчес, попередивши, що "фашизм, який, як ми думали, залишився позаду, тепер став третьою політичною силою в Європі", маючи на увазі вкрай праві партії, які набрали силу по всьому континенту.

Днем раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив: "Десять років тому хто міг собі уявити, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втрутиться у вибори, зокрема в Німеччині".

Шольц, якого Маск назвав "дурнем" після розпаду його коаліційного уряду в листопаді, заявив на вихідних, що він зберігає холоднокровність щодо критичних особистих коментарів американського технологічного магната.

Однак він додав, що його турбує те, що Маск, який підтримав АДГ у своїй статті у великій німецькій газеті торік, намагається втрутитися у вибори, підтримуючи крайніх правих.

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц також назвав висловлювання Маска "нав'язливими і претензійними", а віце-канцлер Роберт Габек попередив його: "Руки геть від нашої демократії, містер Маск!"

Тим часом прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив у понеділок, що його тривожить той факт, що Ілон Маск, "людина з величезним доступом до соціальних мереж", може бути настільки залученим у внутрішні справи інших країн.

Нагадаємо, 8 січня Ілон Маск напав на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який подав у відставку. Трюдо заявив, що Канада не приєднається до США, на що мільярдер назвав його "дівчиськом" і заявив, що він більше "не є губернатором Канади".