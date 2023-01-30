Охотится лишь на черных лебедей. Ученые предупреждают, что вирус может истребить целый вид

Исследователи полагают, что дела обстоят настолько серьезно, что под угрозой находятся все культовые австралийские черные лебеди.

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Генетический состав культового австралийского лебедя (Cygnus atratus) сыграл с уникальными птицами злую шутку — ученые обнаружили, что в их ДНК отсутствуют некоторые ключевые иммунные гены, что делает их чрезвычайно уязвимыми к ряду вирусов, в особенности птичьему гриппу HPAI, пишет Science Alert.

Исследователи сделали столь удручающее открытие еще в 2021 году, когда впервые секвенировали геном уникальных австралийских черных лебедей. Тогда они сравнили ДНК птиц с близкородственными белыми лебедями северного полушария и обнаружили, что у них недостает некоторых ключевых иммунных генов.

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По словам ученых из Университета Квинсленда, которые работали над исследованием, угроза настолько серьезная, что на грани выживания может оказаться целый вид. Предполагается, что столь плачевное положение черных австралийских лебедей связано с тем, что вид изолирован географически. Из-за этого птицы не подвергались воздействию большого количества патогенов, которые встречаются за пределами их ареала обитания — юго-востока и юго-запада Австралии, где они живут и размножаются.

По словам соавтора исследования микробиолога Кирсти Шорт, они с коллегами обнаружили, что австралийские черные лебеди настолько восприимчивы к птичьему гриппу HPAI, что заразившись, могут умереть в течение всего трех дней. Изучив ДНК уникальных птиц, ученые обнаружили, что их иммунная система устроена таким образом, что появление в их среде обитания вирусной инфекции буквально ставит под угрозу вымирания целый вид.

В ходе исследования ученые сравнили десятки тысяч генов черных австралийских лебедей и родственных им лебедей-шипунов (Cygnus olor), которые обитают в Северном полушарии. В ходе анализа ученые обнаружили класс белков семейства толл-подобных рецепторов (TLR7), которые не активировались должным образом. Исследователи отмечают, что именно эти части генома отвечают за защиту от различных патогенов, в том числе и птичьего гриппа. Проще говоря, у австралийских черных лебедей все еще присутствует ген защиты от птичьего гриппа, однако он не работает должным образом, что ставит под угрозу существование всего вида.

Шорт отмечает, что в данный момент в Австралии не зарегистрированы случаи заболевания HPAI, однако вирус уже широко распространился по миру — случаи заражения известны в Азии, Северной Америке и Африке, Европе и Южной Америке. Более того, исследователям известно, что когда вирус впервые попадал в регионы, например, Чили и Перу, его жертвами стали тысячи диких морских птиц.

К слову, в ходе исследования ученые также обнаружили еще один ген — SLC45A2, который, по-видимому, отвечает за уникальный окрас австралийских черных лебедей. Исследователи знают, что мутации этого гена приводят к потере пигмента, а потому предполагают, что предки черных лебедей, а также их близкородственных видов, изначально были черными, а затем утратили свой окрас.

Шорт с коллегами надеются, что полученные ими результаты в дальнейшем помогут защитить австралийских черных лебедей, использовав селекцию или иммунотерапию.

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