400 тысяч долларов, жилье и машина: на какую работу заманивают такими "сладкими" условиями

В австралийском городке вот-вот освободится место единственного врача. Кандидата ищут уже месяц, и, как показывает практика, это может затянуться на 15 лет.

Related video

О недостатках и преимуществах объявленной вакансии сообщили в Medical Xpress.

Отдаленный городок Джулия-Крик скоро потеряет своего единственного врача. Тому, кто придет ему на замену, предлагают зарплату до 680 тысяч австралийских долларов (428 долларов США), бесплатную аренду жизни и машину.

Население этого города — всего 500 человек. Предложенная зарплата превышает рыночную примерно вдвое, но дело в том, что вакансия имеет несколько особенностей. В частности, в столицу штата от Джулии-Крик добираться 17 часов, а до ближайшего крупного города — 7. Кроме того, следует готовиться к душной жаре и тропическим насекомым.

Фото из города Джулия-Крик в Австралии Фото: Открытые источники

Доктор Адам Лоус, который работает врачом в городке с 2022 года, объяснил, что взамен медик получит спокойный темп жизни и шанс получить новые навыки. До переезда в Джулию-Крик он проживал в столице штата. Увидев в газете новость о вакансии с зарплатой в полмиллиона австралийских долларов, он сразу подумал, где же это находится.

Джулия-Крик — романтический городок из австралийской глубинки, который может похвастаться широкими просторами и оранжевыми закатами. Дети здесь катаются на лошадях и учатся в школе-интернате, а до ближайшей больницы ехать 3 часа.

На момент, когда Лоуса наняли, город не имел постоянного врача в течение 15 лет. Это связано с проблемой, которую фиксируют в селах по всему миру. Австралии не хватает 2,5 тысячи врачей общей практики, и наибольшая нехватка кадров — в сельской местности. В стране ситуацию дополнительно осложняет то, что между поселениями — огромные расстояния, она является одной из наименее густонаселенных в мире.

Вакансию обнародовали в марте, и в воскресенье уже закончился прием заявок. Мэр района Мак-Кинли Джанин Феган похвалила город за "очень хороший и безопасный образ жизни". Также она заверила, что в Джулии-Крик есть электричество и широкополосный доступ к Интернету.

Фото из города Джулия-Крик в Австралии Фото: www.campsaustraliawide.com Фото из города Джулия-Крик в Австралии Фото: www.campsaustraliawide.com

"Вам не нужно оставаться навсегда. Просто попробуйте", — призвала чиновница.

В 2022 году некоторые аналитики говорили, что даже такая зарплата не компенсирует нагрузку единственного врача в городе. Однако Лоус рассказал, что эта работа заставила его научиться новому. Со случаями, в которых при других обстоятельствах он бы за пару минут перебрасывал пациентов другим специалистам, приходилось решать собственноручно. Кроме того, медик осуществил детскую мечту — научился доить коров.

Он подал заявку на третий день после того, как впервые услышал о городке, почитав о нем в сети. Вскоре мужчина переехал вместе с женой и четырьмя детьми. Проработав на должности всего полгода, Лоус уже знал имена "девяти из десяти" жителей.

Фото из города Джулия-Крик в Австралии Фото: ABC News

"Такое ощущение, будто вернулся во времени на 60 с лишним лет назад. Все всех знают", — подчеркнул он.

В конце двухлетнего контракта врач понял, что все же скучает по большой семье и хочет уменьшить расстояние, которое их отделяет. Он планирует в мае оставить Джулию-Крик и вернуться к практике в большом городе. Однако медик подчеркнул, что ему жаль уезжать из этого "невероятного" места.

Фото из города Джулия-Крик в Австралии Фото: ABC News

Напомним, ошибка в роддоме кардинально повлияла на судьбу двух мужчин. Они добились компенсации в 38 миллионов иен через суд.

В Австралии выбросило на берег пачки наличных денег. Откуда взялись деньги, пока не известно, но свидетели видели, как купюры буквально "всплывали" из воды.