400 тисяч доларів, житло і машина: на яку роботу заманюють такими "солодкими" умовами

В австралійському містечку от-от звільниться місце єдиного лікаря. Кандидата шукають вже місяць, і, як показує практика, це може затягнутись на 15 років.

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Віддалене містечко Джулія-Крік скоро втратить свого єдиного лікаря. Тому, хто прийде йому на заміну, пропонують зарплату до 680 тисяч австралійських доларів (428 доларів США), безплатну оренду життя та машину.

Населення цього міста — лише 500 осіб. Запропонована зарплата перевищує ринкову приблизно удвічі, але річ у тому, що вакансія має кілька особливостей. Зокрема, до столиці штату від Джулії-Крік добиратись 17 годин, а до найближчого великого міста — 7. Окрім того, слід готуватись до задушливої спеки й тропічних комах.

Фото з міста Джулія-Крік в Австралії Фото: Відкриті джерела

Доктор Адам Лоус, який працює лікарем у містечку з 2022 року, пояснив, що натомість медик отримає спокійний темп життя і шанс отримати нові навички. До переїзду у Джулію-Крік він проживав у столиці штату. Побачивши у газеті новину про вакансію з зарплатою у півмільйона австралійських доларів, він одразу подумав, де ж це знаходиться.

Джулія-Крік — романтичне містечко з австралійської глибинки, яке може похизуватись широкими просторами та помаранчевими заходами сонця. Діти тут катаються на конях і навчаються у школі-інтернаті, а до найближчої лікарні їхати 3 години.

На момент, коли Лоуса найняли, місто не мало постійного лікаря протягом 15 років. Це пов’язано з проблемою, яку фіксують у селах по всьому світі. Австралії не вистачає 2,5 тисячі лікарів загальної практики, і найбільший брак кадрів — у сільській місцевості. В країні ситуацію додатково ускладнює те, що між поселеннями — величезні відстані, вона є однією з найменш густонаселених у світі.

Вакансію оприлюднили у березні, і у неділю вже закінчилося прийняття заявок. Мер району Мак-Кінлі Джанін Феган похвалила місто за "дуже хороший і безпечний спосіб життя". Також вона запевнила, що у Джулії-Крік є електрика й широкосмуговий доступ до Інтернету.

Фото з міста Джулія-Крік в Австралії Фото: www.campsaustraliawide.com Фото з міста Джулія-Крік в Австралії Фото: www.campsaustraliawide.com

"Вам не потрібно залишатися назавжди. Просто спробуйте", — закликала чиновниця.

У 2022 році деякі аналітики казали, що навіть така зарплата не компенсує навантаження єдиного лікаря в місті. Однак Лоус розповів, що ця робота змусила його навчитись нового. З випадками, в яких за інших обставин він би за пару хвилин перекидав пацієнтів іншим спеціалістам, доводилося вирішувати власноруч. Окрім того, медик здійснив дитячу мрію — навчився доїти корів.

Він подав заявку на третій день після того, як вперше почув про містечко, почитавши про нього у мережі. Невдовзі чоловік переїхав разом з дружиною і чотирма дітьми. Пропрацювавши на посаді лише пів року, Лоус вже знав імена "дев’ятьох із десяти" мешканців.

Фото з міста Джулія-Крік в Австралії Фото: ABC News

"Таке відчуття, ніби повернувся в часі на 60 з гаком років назад. Всі всіх знають", — підкреслив він.

Наприкінці дворічного контракту лікар зрозумів, що все ж сумує за великою родиною і хоче зменшити відстань, яка їх відділяє. Він планує у травні залишити Джулію-Крік і повернутись до практики у більшому місті. Однак медик підкреслив, що йому шкода їхати з цього "неймовірного" місця.

Фото з міста Джулія-Крік в Австралії Фото: ABC News

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