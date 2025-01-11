Секреты раскрыли дикие мыши: ученые изучили истоки самых сильных чувств человека

Человек является невероятно сложным социальным существом, однако некоторые чувства, такие как любовь, страх и родительские инстинкты выделяются на фоне остальных. Недавно ученые выяснили, что наш вид не одинок в плане силы этих черт.

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Исследование мышей рода Peromyscus, проворных североамериканских диких мышей, напоминает басню Эзопа о городской и деревенской мыши, отражая разнообразие образа жизни этих грызунов и среды их обитания. Эти мыши, в отличие от их широко изучаемого лабораторного собрата Mus musculus, демонстрируют естественную богатую вариативность поведения. Именно она помогла ученым изучить одни из сильнейших чувств, которые преобладают в людях, пишет The Scientist.

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Такое поведенческое разнообразие делает диких мышей бесценными для изучения генетических и нейронных влияний на такие черты, как воспитание детей, привычки спаривания и реакция на угрозу. Поведение видов Peromyscus, от моногамии и самоотверженного родительства до беспорядочных половых связей и минимальной заботы о потомстве, позволило исследователям заглянуть в сложный мир социальной природы.

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Более века натуралисты удивлялись поведенческой изменчивости этих мышей по всей Северной Америке. С развитием молекулярных технологий исследователи стали глубже изучать их нейробиологию, чтобы понять эти уникальные формы поведения. В отличие от лабораторных мышей, которым часто не хватает генетической вариативности, мыши Peromyscus, либо пойманные в дикой природе, либо содержащиеся в лаборатории как внешние штаммы, позволяют проводить тщательные испытания в контролируемых условиях.

Многие виды этого рода могут скрещиваться между собой, что облегчает генетические исследования, позволяющие связать конкретные участки генома с различными видами поведения. Эта естественная вариативность, отмечает Феликс Байер из Института исследований мозга Макса Планка, повышает ценность этих мышей как моделей для изучения поведения.

Родительское поведение у видов Peromyscus сильно различается, что служит наглядным примером поведенческого и генетического разнообразия. У таких видов, как P. polionotus (мышь Олдфилда) и P. californicus (калифорнийская мышь), оба родителя активно участвуют в воспитании потомства, что является редкостью среди млекопитающих.

Исследование, проведенное под руководством Андреса Бендески, работающего сейчас в Колумбийском университете и опубликованное в журнале Nature, показало, что такое поведение в значительной степени передается по наследству. Эксперименты с перекрестным воспитанием показали, что потомство перенимает поведение биологических родителей вне зависимости от условий воспитания.

Некоторые исследования также указывают на генетические факторы, такие как экспрессия генов-предшественников вазопрессина в гипоталамусе, влияющие на родительские стратегии и качество строительства гнезда. Поведение в ответ на угрозу — еще одна область интриги. В своем исследовании Байер сравнил такие виды, как P. maniculatus (восточная оленья мышь) и P. polionotus, и обнаружил различия в реакции на угрозу, обусловленные средой обитания. В то время как P. maniculatus, обитающая в густой растительности, быстро убегает от опасности, P. polionotus, адаптированная к открытым полям, сначала замирает.

Нейронные исследования показали, что дорсальная периакедуктальная серая зона (dPAG) мозга играет ключевую роль в этих реакциях, а уровень активности коррелирует со скоростью бегства. Наконец, исследования отцовства у моногамных видов, таких как калифорнийская мышь, выявили нейронную пластичность, связанную с воспитанием детей. Венди Зальцман из Калифорнийского университета в Риверсайде изучает, изменяет ли отцовство слуховые системы для лучшего обнаружения вокализации детенышей, что свидетельствует о сенсорной адаптации в родительских ролях. Р

од Peromyscus, с его природным разнообразием и способностью к скрещиванию, является перспективной моделью для изучения генетических и нейронных основ поведения, предлагая перспективы, которые недоступны традиционным лабораторным мышам. Это исследование обогащает наше понимание эволюции и взаимодействия генетики, среды и поведения, открывая возможности для сравнительных исследований других млекопитающих и одновременно проливая свет на поведенческие черты человека.

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