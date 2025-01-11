"Мы поцеловались на базе НАТО": офицер ВСУ рассказал, как встретил свою любовь (видео)

История любви капитана и его избранницы охватила несколько стран. Сначала судьба свела их во львовском госпитале.

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24-летний капитан ВСУ Павел с "позывным Кактус" вспомнил, как впервые поцеловал свою девушку на базе НАТО в Италии. Об этом офицер рассказал в интервью Армия TV.

Павел "Кактус" рассказал о поцелуе на базе НАТО

Боец 105-й бригады территориальной обороны вспомнил, как судьба свела их с будущей девушкой через госпиталь, где проходил лечение его отец.

Отец офицера, также военный, получил ранения и лечился во львовском медицинском учреждении. В то же время там также восстанавливался и дедушка его будущей девушки, которая познакомилась с папой Павла. Впоследствии девушка написала капитану, однако со временем он начал отдаляться от нее, ведь был занят службой.

"Тогда я был очень холоден к ней, потому что я понимал, что у меня уже до этого были отношения и строить отношения на войне это очень сложно. Поэтому я решил держать ее подальше, но она такая девушка упрямая", — признался боец 105-й бригады территориальной обороны.

Впоследствии "Кактуса" и его подразделение отправили на обучение в Италию. Там они осваивали военную науку на базе НАТО. А избранница Павла, которая последние годы жила и работала в Дублине, взяла билеты в Италию.

Несмотря на то, что посторонних людей не пропускают на базу НАТО, Павел договорился с командованием, после чего девушку провели на объект в качестве переводчицы.

На свидание у них был час в конференц-зале.

"Мы поцеловались на базе НАТО, и после этого я ее люблю до безумия", — признался "Кактус".

Напомним, ВСУ взяли в плен северных корейцев.

Также Фокус писал о том, что украинские воины взяли в плен итальянца, который воевал за россиян.