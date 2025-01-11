"Ми поцілувались на базі НАТО": офіцер ЗСУ розповів, як зустрів своє кохання (відео)

Історія кохання капітана та його обраниці охопила кілька країн. Спершу доля звела їх у львівському госпіталі.

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24-річний капітан ЗСУ Павло із "позивним Кактус" пригадав, як вперше поцілував свою дівчину на базі НАТО в Італії. Про це офіцер розповів в інтерв’ю Армія TV.

Павло "Кактус" розповів про поцілунок на базі НАТО

Боєць 105-ї бригади територіальної оборони пригадав, як доля звела їх з майбутньою дівчиною через госпіталь, де проходив лікування його батько.

Батько офіцера, також військовий, отримав поранення та лікувався у львівському медичному закладі. У той же час там також відновлювався і дідусь його майбутньої дівчини, яка познайомилася з татом Павла. Згодом дівчина написала капітану, проте з часом він почав віддалятися від неї, адже був зайнятий службою.

"Тоді я був дуже холодний до неї, тому що я розумів, що в мене вже до цього були відносини і будувати відносини на війні це дуже складно. Тому я вирішив тримати її подалі, але вона така дівчина вперта", — зізнався боєць 105-ї бригади територіальної оборони.

Згодом "Кактуса" і його підрозділ відправили на навчання в Італію. Там вони опановували військову науку на базі НАТО. Обраниця Павла, яка останні роки жила та працювала в Дубліні, взяла квитки до Італії.

Попри те, що сторонніх людей не пропускають на базу НАТО, Павло домовився з командуванням, після чого дівчину провели на обʼєкт як перекладачку.

На побачення в них була година в конференц-залі.

"Ми поцілувались на базі НАТО, і після цього я її кохаю до нестями", – зізнався "Кактус".

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон північних корейців.

Також Фокус писав про те, що українські воїни взяли в полон італійця, який воював за росіян.