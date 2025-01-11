"Жертва пропаганди": деснтники ЗСУ взяли у полон італійця, який воював за росіян (фото)

Як зазначили українські десантники, громадянина Італії взяли у полон в районі Куп’янська на початку 2025 року. Вдома він залишив дружину і двох дітей.

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Десантники 78 окремого десантно-штурмового полку Збройних сил України взяли у полон італійця, який воював на стороні російських окупантів. Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Виконуючи бойове завдання, наші воїни виявили групу противника. Частина була знищена, частина потрапила в полон. Серед них був незвичайний полонений – Джанні Ченні, уродженець Неаполя, громадянин Італійської Республіки, який добровільно пішов на службу до російської армії", — йдеться у повідомленні.

Полонений італієць Джанні Ченні Фото: ДШВ ЗСУ

Українські захисники зазначили, що у минулому Ченні працював в одному з ресторанів міста Самара в РФ, проте у листопаді 2024 року пішов служити до російської армії.

"Йому 51 рік, він залишив вдома дружину і двох дітей. Очевидно, він став черговою жертвою російської пропаганди. Однак проти українських десантників, у росіян не вистачило ні підготовки, ні чисельної переваги", — зазначили у ДШВ.

Документи Джанні Ченні Фото: ДШВ ЗСУ

Також підкреслюється, що знешкодили ворога та взяти італійця у полон вдалось живим.

"Ця подія — ще одне підтвердження незламності українських захисників, які щодня ставлять на карту своє життя, боронячи рідну землю. Їхній професіоналізм і бойовий дух змушують ворога тремтіти, незалежно від того, звідки той прийшов", — наголосили в ДШВ.

Нагадаємо, 6 січня Донецька обласна прокуратура повідомила, що росіяни розстріляли впритул двох полонених бійців ЗСУ.

4 січня двоє військовослужбовців 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ взяли в полон 14 російських окупантів.