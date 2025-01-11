"Жертва пропаганды": деснтники ВСУ взяли в плен итальянца, который воевал за россиян (фото)

Как отметили украинские десантники, гражданина Италии взяли в плен в районе Купянска в начале 2025 года. Дома он оставил жену и двоих детей.

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Десантники 78 отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины взяли в плен итальянца, который воевал на стороне российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Выполняя боевую задачу, наши воины обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен. Среди них был необычный пленный — Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который добровольно пошел на службу в российскую армию", — говорится в сообщении.

Пленный итальянец Джанни Ченни Фото: ДШВ ВСУ

Украинские защитники отметили, что в прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара в РФ, однако в ноябре 2024 года пошел служить в российскую армию.

"Ему 51 год, он оставил дома жену и двоих детей. Очевидно, он стал очередной жертвой российской пропаганды. Однако против украинских десантников, у россиян не хватило ни подготовки, ни численного преимущества", — отметили в ДШВ.

Документы Джанни Ченни Фото: ДШВ ВСУ

Также подчеркивается, что обезвредили врага и взять итальянца в плен удалось живым.

"Это событие — еще одно подтверждение несокрушимости украинских защитников, которые ежедневно ставят на карту свою жизнь, защищая родную землю. Их профессионализм и боевой дух заставляют врага дрожать, независимо от того, откуда тот пришел", — отметили в ДШВ.

Напомним, 6 января Донецкая областная прокуратура сообщила, что россияне расстреляли в упор двух пленных бойцов ВСУ.

4 января двое военнослужащих 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ взяли в плен 14 российских оккупантов.