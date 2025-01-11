Развлечения, укрепляющие разум: ученые рассказали об эффективности развивающих мозг игр

В современном мире существует множество способов развития мозга, в число которых входят и игры. Недавно ученые рассказали, насколько такой способ проведения досуга улучшает наши мыслительные способности и память.

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Снижение когнитивных способностей — распространенная проблема по мере старения, особенно среди пожилых людей. Лишь в Соединенных Штатах около 2,3 миллиона взрослых в возрасте 65 лет и старше имеют диагноз "деменция". Однако даже без официального диагноза некоторое снижение когнитивных способностей является естественной частью старения. Недавно ученые рассказали о том, насколько эффективны развивающие мозг игры для противостояния болезни, пишет The Conversation.

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Хотя эта неизбежность часто вызывает беспокойство, исследования показывают, что определенные изменения в образе жизни могут помочь замедлить снижение когнитивных способностей и даже снизить риск развития деменции. Среди основных рекомендаций — отказ от курения и эффективный контроль артериального давления, рассказывает Иан Макдоноу, доцент психологии в Бингемтонском университете, штат Нью-Йорк.

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Многие люди также обращаются к играм для тренировки мозга как способу поддержания остроты когнитивных функций. Эти игры направлены на улучшение конкретных когнитивных функций путем выполнения повторяющихся заданий, часто представленных в геймифицированном формате. Например, в некоторых играх игрокам приходится чередовать определение букв и цифр в меняющихся условиях, что может способствовать улучшению исполнительных функций. Однако эффективность таких игр остается спорной.

Исследования показали, что, хотя они могут улучшить производительность в самой игре, эти навыки часто не переносятся на более широкие реальные приложения. Так, Федеральная торговая комиссия США в 2016 году наказала крупную компанию Lumosity, занимающуюся тренировкой мозга, за необоснованные заявления о способности ее продукции повышать умственную работоспособность и предотвращать снижение когнитивных способностей.

Более многообещающие данные были получены в ходе таких исследований, как Synapse Project, в котором изучались когнитивные преимущества участия в новых и сложных видах деятельности, рассказывает Макдоноу, который являлся одним из его авторов. Участникам было поручено освоить такие навыки, как цифровая фотография или квилтинг — занятия, требующие усилий и сосредоточенности.

В течение 14 недель у людей, выполнявших такие когнитивно сложные задания, наблюдалось значительное улучшение памяти, мышления и скорости обработки информации по сравнению с теми, кто занимался менее сложными или более пассивными видами деятельности, такими как разгадывание кроссвордов или просмотр фильмов. Визуализация мозга выявила повышенную эффективность нейронов у участников сложных занятий, что говорит о том, что их мозг адаптируется к новым требованиям. Это исследование подчеркивает важность поиска новых и сложных занятий для поддержания когнитивного здоровья.

Главное — не конкретное занятие, а уровень умственных усилий и вовлеченности, которых оно требует, говорит Макдоноу. Новое обучение, даже если оно сопровождается разочарованием, активизирует области мозга, участвующие в мышлении и принятии решений, что помогает сохранить способность к адаптации. Популярные видеоигры, такие как Tetris, Rise of Nations и даже Super Mario 64, также показали потенциальную пользу для познания, например, улучшили навыки решения задач и увеличили объем мозга в областях, связанных с памятью.

Тем, кто хочет укрепить здоровье мозга, следует сосредоточиться на том, чтобы регулярно бросать себе вызов, советует Макдоноу. Будь то новое хобби, игра или образовательный процесс, наиболее полезны задачи, которые выходят за рамки нашей зоны комфорта. Когда наступает привыкание, стремление к следующему уровню сложности обеспечивает постоянный рост.

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